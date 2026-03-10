Китай в феврале импортировал рекордные 12,5 млн баррелей в сутки

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Среднесуточный импорт нефти Китаем в феврале составил 12,53 млн б/с, что является новым рекордом для этого месяца, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Предыдущий февральский максимум был установлен в 2021 году - 11,73 млн б/с.

Импорт нефти Китаем в прошлом месяце был на 12,7% выше, чем в феврале 2025 года, и на 8,9% выше, чем в январе 2026-го.

В абсолютном выражении импортировано 48,045 млн тонн нефти (на $22,2 млрд) против 42,661 млн тонн в феврале 2025 года и 48,889 млн тонн в январе 2026 года.

Всего за первые два месяца 2026 года Китай закупил за рубежом 96,934 млн тонн нефти (соответствует 11,99 млн б/с), что на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, по итогам 2025 года страна импортировала 577,73 млн тонн нефти (соответствует 11,55 млн б/с), что стало новым рекордом. Показатель был на 4,4% больше, чем в 2024 году, и на 2,4% выше, чем в 2023-м, когда установлен предыдущий максимум.

Крупнейшие экспортеры нефти в КНР по итогам прошлого года - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Малайзия и Бразилия.

Детальную статистику по поставщикам ГТУ КНР опубликует 20 марта.