Добыча восстановлена на месторождении Тенгиз после приостановки в январе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На сегодняшний день добыча нефти восстановлена на месторождении Тенгиз, приостановленная в январе из-за проблем в энергоснабжении, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Тенгиз восстановил добычу", - сказал Аккенженов журналистам в кулуарах парламента в среду.

Он добавил, что добыча на месторождении в настоящее время ведется в объеме 120 тыс. тонн в сутки.

Накануне агентству "Интерфакс-Казахстан" в Тенгизшевройл (ТШО) сообщили, что добыча на месторождении пока не вышла на полную мощность.

Добыча нефти на месторождении Тенгиз начала возобновляться 31 января. До этого, 18 января, на месторождении произошло возгорание трансформаторов. Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал.

19 января "Тенгизшевройл" временно приостановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

26 января оператор возобновил добычу на Королевском месторождении. 28 января, по данным главы Минэнерго Казахстана Аккенженова, добыча на Королевском вышла на полную мощность.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн. Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).