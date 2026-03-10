Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ за первые два месяца 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.

В январе, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 1,718 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Таким образом, в феврале наблюдался дефицит, который можно оценить примерно в 1,7 трлн рублей. По данным Федерального казначейства, в январе дефицит составил 1,629 трлн рублей. Сопоставление с этим показателем дает оценку дефицита в феврале порядка 1,8 трлн рублей.

"Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 год в целом", - говорится в сообщении министерства.

Доходы бюджета в январе-феврале снизились на 10,8% год к году и составили 4,767 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы сократились на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 826 млрд рублей на фоне снижения цен на нефть, что ниже их базового размера в январе-феврале (1,161 трлн рублей), преимущественно из-за снижения цен на нефть. В связи с этим в соответствии с "бюджетными правилами" средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме недополученных нефтегазовых доходов были использованы для финансирования дефицита.

Ненефтегазовые доходы составили 3,942 трлн рублей и увеличились на 4,1% г/г. Поступление НДС в федеральный бюджет выросло год к году на 10,8% - до 2,237 трлн рублей.

Расходы, по предварительной оценке, в январе-феврале выросли год к году на 5,8% - до 8,216 трлн рублей. Минфин отмечает, что месячная динамика исполнения расходов в начале 2026 года в целом соответствует траектории расходов в начале прошлого года вследствие оперативного заключения контрактов и авансирования отдельных контрактуемых расходов.

В целом на 2026 год запланированы доходы федерального бюджета в размере 40,283 трлн рублей, расходы - 44,07 трлн рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что показатели федерального бюджета на 2026 год из-за внешней конъюнктуры могут быть несколько скорректированы. "Возможно, с учетом внешней конъюнктуры показатели будут чуть смещены, чуть изменены", - сказал он. Помимо этого, министр сообщил, что правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. "В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал он в конце февраля.

По его словам, основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства.

Недавно, в 2025 году, было принято решение о постепенном – с шагом в $1 в год – снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Замглавы Минфина Владимир Колычев в январе говорил, что пока Минфин не видит необходимости в дополнительном пересмотре бюджетной конструкции, обсуждение этого вопроса возможно, только если появятся предпосылки полагать, что равновесная цена в среднесрочной перспективе будет находиться ниже запланированной цены отсечения.