Сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублей

Сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублей
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Общая сумма аэронавигационных сборов с авиакомпаний, предназначенных для капитального ремонта небольших аэродромов в РФ, в 2025 году превысила 13,5 млрд руб., сказано в финансовом отчете ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации).

За 2024 год, в конце которого сборы начали взиматься, было собрано чуть более 4 млрд руб.

Средства аккумулируются в специально созданном фонде развития инфраструктуры воздушного транспорта. Далее они распределяются на капремонт малых аэродромов, установку светосигнального оборудования, размещение некапитальных сооружений. До 2030 года за счет средств фонда планируется отремонтировать не менее пятидесяти аэродромов, ежегодно на это требуется порядка 12 млрд руб., говорил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

В текущем году на фоне падения курса доллара фонд наполняется менее интенсивно, чем ожидалось, отмечал глава Минтранса Андрей Никитин, выступая в Совете Федерации на этой неделе. "Там есть некие сейчас проблемы - они решаемы все: курс доллара, вы знаете, упал, а там же иностранцы (летающие в РФ иностранные авиакомпании - ИФ), они же в долларах платят. Поэтому там чуть меньше денег, чем нам бы хотелось, но они тем не менее копятся понемножку", - сказал министр.

В проекте действующего федерального бюджета сборы на капремонт в 2025-2027 гг. оценивались в 38,7 млрд руб.

