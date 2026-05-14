Профицит внешней торговли РФ в январе-марте снизился на 18%, до $25,3 млрд

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-марте 2026 года составило $25,3 млрд, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

Показатель Март М/М Г/Г Январь-март Г/Г Экспорт 41,1 37,5% 15,8% 98,3 1,2% Импорт 27,1 9,4% 16,9% 73,0 10,0% Сальдо 14,0 174,9% 13,6% 25,3 -17,6% Оборот 68,2 24,8% 16,2% 171,3 4,8%

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в апреле, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в $65 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $155 млрд, объем экспорта - $485 млрд, импорта - $330 млрд.