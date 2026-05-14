Профицит внешней торговли РФ в январе-марте снизился на 18%, до $25,3 млрд
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-марте 2026 года составило $25,3 млрд, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Показатель
|Март
|М/М
|Г/Г
|Январь-март
|Г/Г
|Экспорт
|41,1
|37,5%
|15,8%
|98,3
|1,2%
|Импорт
|27,1
|9,4%
|16,9%
|73,0
|10,0%
|Сальдо
|14,0
|174,9%
|13,6%
|25,3
|-17,6%
|Оборот
|68,2
|24,8%
|16,2%
|171,3
|4,8%
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в апреле, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в $65 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $155 млрд, объем экспорта - $485 млрд, импорта - $330 млрд.