Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Индия обратилась к США с просьбой продлить действие исключения из американских санкций против РФ для продолжения поставок Дели российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, Индия попросила США продлить исключение из санкций в отношении нефти РФ", - сообщает агентство.

"Конец конфликта на Ближнем Востоке не просматривается, и официальные лица в Нью-Дели предупредили Вашингтон, что поставки остаются приоритетом, поскольку продолжающаяся волатильность на нефтяном рынке будет иметь масштабные последствия", - пишет Bloomberg.

В начале марта глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство разрешило Индии временно, на протяжении 30 дней, закупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах в море. Затем это разрешение продлили до 16 мая.

Bloomberg отмечает, что в настоящий момент импорт российской нефти в Индию идет рекордными темпами, поскольку нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность до истечения срока действия нынешнего исключения.

Сама российская нефть не находится под санкциями, но Вашингтон внес в санкционный список двух крупнейших производителей страны – "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Кроме того, Индия, по уверению американских чиновников, пообещала прекратить закупки российской нефти в обмен на согласие США снизить пошлины на индийские товары.