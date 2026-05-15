Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

Нефтеперерабатывающий завод в Карсоне (Калифорния)
Фото: Bob Riha, Jr./Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает возможность покупки американской нефти.

"Они получают большую часть своей нефти, 40% своей нефти из этого региона (Ирана - ИФ)", - сказал Трамп в интервью Fox News.

"Они согласились, они хотят покупать нефть в Соединенных Штатах", - заявил он.

По словам Трампа, Си Цзиньпин сказал, что "ему нравится идея" покупать нефть у США.

"Я думаю, это произойдет", - резюмировал Трамп.

