Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

Контейнерный терминал в морском порту Владивостока
Фото: AP/TASS

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Перевалка грузов в морских торговых портах России в январе-апреле 2026 года составила 288,6 млн тонн, или 102,6% от уровня прошлого года (увеличение на 2,6% - ИФ), сообщается в телеграм-канале "Морцентра".

Перевалка сухих грузов выросла на 6%, до 142,5 млн тонн. Перевалка наливных грузов снизилась на 0,6%, до 146 млн тонн.

В экспортном направлении отправлено 227,9 млн тонн (+2,8%), каботажных грузов перевалено 26,3 млн тонн (+21,3%). Транзит снизился на 14,6% (до 20,7 млн тонн), перевалка импорта сократилась на 0,2%, до 13,6 млн тонн.

Перевалка контейнеров составила 1,8 млн TEU, что на 1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), объем перевалки угля составил 63,7 млн тонн (+4,4%), зерна - 18,8 млн тонн (+53,7%), грузов в контейнерах - 18,6 млн тонн (+1,8%), минеральных удобрений - 15,1 млн тонн (-3%), черных металлов - 7,4 млн тонн (-7,9%), руды - 4,7 млн тонн (+12,3%), грузов на паромах - 2,8 млн тонн (+6,7%).

Объем перевалки нефти составил 89,5 млн тонн (+2,1%), нефтепродуктов - 38,8 млн тонн (-9,5%), сжиженного газа - 15 млн тонн (+15,6%), пищевых грузов - 1,8 млн тонн (-12,3%).

