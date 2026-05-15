Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Франко-итальянская Stellantis и китайская Dongfeng подписали соглашение о производстве автомобилей Peugeot и Jeep в Китае, говорится в совместном сообщении компаний.

Эти машины будут продаваться как на китайском рынке, так и поставляться в другие страны. Совокупный объем инвестиций превысит 8 млрд юаней (1 млрд евро), из которых, как ожидается, Stellantis внесет около 130 млн евро.

Совместное предприятие Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Co. (DPCA) планирует в 2027 году начать производство на заводе в Ухане двух новых моделей Peugeot. Эти автомобили на новых источниках энергии будут созданы на основе новейшего дизайна концепт-каров, представленных Peugeot на Пекинском автосалоне в этом году.

Также на предприятии в Ухане в следующем году планируется начать выпуск двух внедорожников Jeep на новых источниках энергии.

"Stellantis и Dongfeng также подписали необязывающий стратегический меморандум о взаимопонимании для дальнейшего укрепления сотрудничества за счет использования масштаба, опыта и научно-исследовательских возможностей обеих сторон в отрасли", - отмечается в пресс-релизе.

Расположенные более чем в 30 странах заводы Stellantis выпускают автомобили 14 марок, включая Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Jeep, Maserati, Peugeot, Ram и Vauxhall.

Dongfeng - один из трех ведущих государственных автопроизводителей Китая.