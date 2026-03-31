Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили разнонаправленным изменениями торги в понедельник.

Инвесторы продолжали внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где в конфликт вступили йеменские хуситы, угрожая поставкам через Красное море.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана в попытке склонить эту страну к скорому достижению соглашения. "Есть крупные успехи, но если по какой-то причине сделки быстро не будет, что возможно, и если Ормузский пролив немедленно не вернут в нормальный режим работы, то мы завершим наш визит в Иран, взорвав или полностью уничтожив все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (вероятно, все опреснительные станции!), которые мы пока что намеренно не трогали", - добавил Трамп.

Вместе с тем он заявил, что "США ведут серьезные дискуссии с новым и более разумным режимом для окончания наших военных операций в Иране".

Продолжающийся конфликт в Западной Азии (на может подтолкнуть выше стоимость энергоносителей, но центробанки обычно игнорируют такие потрясения ввиду их традиционной непродолжительности, заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе конференции в Гарвардском университете. Денежно-кредитная политика Федрезерва находится в "хорошей позиции" для того, чтобы подождать и оценить развитие событий, отметил глава регулятора. "Мы вернем инфляцию к 2%... Мы нацелены достичь этого на стабильной основе", - подчеркнул он.

Акции нефтяной Exxon Mobil подорожали на 0,3% по итогам торгов, Occidental Petroleum - на 1,4%. Капитализация ConocoPhillips снизилась на 0,7%, Chevron Corp. - на 0,2%, Marathon Petroleum - на 2,7%, Devon Energy - на 1,1%.

Котировки бумаг Alcoa взлетели на 8,2% благодаря скачку цен на алюминий.

JPMorgan Chase & Co. увеличил рыночную стоимость на 0,3%, Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group - на 0,6%. Citigroup Inc. сократил ее на 0,1%, Wells Fargo - на 0,5%.

Бумаги Microsoft Corp. выросли на 0,6% после того, как техгигант представил новые ИИ-функции виртуального помощника Copilot.

Капитализация Amazon.com Inc. повысилась на 0,8%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2%. Акции Nvidia Corp. подешевели на 1,4%, Tesla - на 1,8%, Apple Inc. - на 0,9%, Alphabet Inc. - на 0,3%.

Рыночная стоимость фармацевтической Eli Lilly поднялась на 1% после новостей о заключении сделки с InSilico на сумму до $2,75 млрд, которая позволит Lilly использовать ИИ-модель партнера в разработке лекарств.

Цена бумаг Uber Technologies выросла на 1,1% после новостей о покупке приложения для заказа шофера Blacklane за неназванную сумму. Сделку планируется закрыть в этом году.

Котировки акций Sysco рухнули на 15,3%. Дистрибьютор продовольственных товаров, кухонного оборудования и столовых приборов для ресторанов достиг соглашения о покупке частного продуктового ритейлера Jetro Restaurant Depot за $29,1 млрд с учетом долга.

Капитализация Starbucks уменьшилась на 0,1% после новостей о переизбрании совета директоров в полном составе.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11% - до 45216,14 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,39 % - до 6343,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,73% и закрылся на отметке 20794,64 пункта.

