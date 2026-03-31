Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, роста металлов и стабилизации нефти (фьючерс на нефть Brent топчется у $113 за баррель) на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно военной операции против Ирана.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2801,79 пункта (+0,04%). Лидерами роста выступили акции "ММК" (+1,1%), "Московской биржи" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), просели бумаги "ФосАгро" (-1,1%), АФК "Система" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 марта, составляет 81,2955 руб. (+15,12 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы"), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

Подешевели акции "Полюса" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "Русала" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Трамп нацелен на достижение соглашения с Тегераном до 6 апреля, сообщили в понедельник в Белом доме. "Президент отмечал в своей публикации в Truth Social, что он хочет видеть соглашение в течение 10 дней. Времени остается все меньше. Несколько дней осталось. Мы посмотрим, что произойдет за оставшийся период", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме.

26 марта Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому США решили отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на чиновников администрации США, что Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. По их словам, президент США пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по ограничению возможностей военно-морского флота Ирана и его ракетных сил и свернуть военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота. Собеседники издания заявили, что если это не удастся, Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и Персидском заливе взяли на себя инициативу по открытию Ормузского пролива.

Тем временем представители стран Персидского залива в частном порядке убеждают Трампа продолжать операцию против Ирана, указывая, что эта страна еще недостаточно ослаблена, передает Associated Press со ссылкой на американских, арабских и израильских чиновников. "Чиновники из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в частных беседах заявили, что не хотят прекращения военной операции (США в Иране - ИФ) до тех пор, пока не произойдут значительные изменения в иранском руководстве или резкое изменение поведения Ирана", - пишет агентство. В публикации отмечается, что некоторые союзники США в регионе доказывают Белому дому, что сейчас предоставляется историческая возможность "раз и навсегда подорвать теократию в Тегеране". Associated Press напоминает, что в странах Персидского залива находятся военные базы США, в том числе с которых Вашингтон осуществляет удары по Ирану, однако сами они к этим ударам не присоединяются.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы продолжают оценивать противоречивые геополитические сигналы, поступающие от американского президента и официальных представителей Ирана. В самом конце этой недели ОПЕК+ также проведет очередное заседание, на котором может попытаться принять дополнительные меры для стабилизации нефтяного рынка. Стоит учитывать однако, что атаки на нефтяные объекты стран-членов организации ограничивают возможности по наращиванию добычи и экспорту нефти.

Рынок акций РФ накануне был воодушевлен сигналами о возможном возобновлении мирных переговоров по Украине. Рублевый индикатор, в частности, пытается сохранить среднесрочный восходящий тренд, а поступление оптимистичных геополитических сигналов наряду с дивидендным сезоном будет благоприятно для рынка, полагает аналитик.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, поддержку настроениям на рынке акций РФ с начала недели оказали заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать взаимное снижение активности ударов по энергетической инфраструктуре при условии аналогичных шагов со стороны России, а также его предложение пасхального перемирия.

Пока рынок закладывает в цены лишь осторожную надежду на деэскалацию, поэтому движение вверх остается умеренным и во многом эмоциональным. Если с российской стороны последует подтверждение готовности обсуждать такие инициативы, и они получат развитие в практической плоскости, российский рынок может показать еще один небольшой импульс роста на ожиданиях снижения геополитической напряженности, однако подобные заявления не сильно меняют тренд на рынке, считает аналитик.

Отдельным фактором давления на рынок акций остается слабая макростатистика. В феврале промышленное производство в РФ снизилось на 0,9% год к году после сокращения на 0,8% в январе (при этом результат оказался заметно хуже ожиданий рынка, который рассчитывал на рост в 0,9%), а спад в обрабатывающих отраслях составил 2,8% г/г. Одновременно ухудшились и индикаторы деловой активности: композитный PMI России в феврале опустился до 50,8 пункта с 52,1 в январе, что указывает лишь на символический рост частного сектора, тогда как промышленный PMI остался ниже нейтральной отметки 50 пунктов и составил 49,5 пункта. В совокупности такие данные сигнализируют об охлаждении выпуска и более вялой деловой активности, отметил эксперт.

На дневном графике продолжается разворот индекса МосБиржи вниз, возможно формирование нисходящего тренда. Индекс накануне смог закрепиться чуть выше 2800 пунктов, но, вероятно, во вторник будет подтверждение пробоя 2800 пунктов вниз и окончательный выход в прежний боковик 2700-2800 пунктов, считает Лозовой.

В США накануне подрос индекс акций Dow (+0,1%), но просели S&P500 (-0,4%) и Nasdaq (-0,7%). Инвесторы продолжали внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где в конфликт вступили йеменские хуситы, угрожая поставкам через Красное море.

Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана в попытке склонить эту страну к скорому достижению соглашения. "Есть крупные успехи, но если по какой-то причине сделки быстро не будет, что возможно, и если Ормузский пролив немедленно не вернут в нормальный режим работы, то мы завершим наш визит в Иран, взорвав или полностью уничтожив все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (вероятно, все опреснительные станции!), которые мы пока что намеренно не трогали", - добавил Трамп.

Вместе с тем он заявил, что "США ведут серьезные дискуссии с новым и более разумным режимом для окончания наших военных операций в Иране".

Продолжающийся конфликт в Западной Азии может подтолкнуть выше стоимость энергоносителей, но центробанки обычно игнорируют такие потрясения ввиду их традиционной непродолжительности, заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе конференции в Гарвардском университете. Денежно-кредитная политика Федрезерва находится в "хорошей позиции" для того, чтобы подождать и оценить развитие событий, отметил глава регулятора. "Мы вернем инфляцию к 2%... Мы нацелены достичь этого на стабильной основе", - подчеркнул он.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi упал на 3,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,8-0,9%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после роста накануне.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $113,05 за баррель (+0,2% и +0,2% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $102,97 за баррель (+0,1% и +3,3% накануне).