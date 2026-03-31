Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% в начале основных торгов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, роста металлов и стабилизации нефти (июньский фьючерс на нефть Brent топчется у $107 за баррель) на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно военной операции против Ирана. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2798,38 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1084,38 пункта (-0,1%). Лидерами снижения выступили акции "ФосАгро" (-1,3%), "Аэрофлота" (-0,7%), но подорожали бумаги "Интер РАО" (+1,6%), "ММК" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 марта, составляет 81,2955 руб. (+15,12 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "НЛМК" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" выросли акции "ВИ.ру" (+3,8%, до 77,24 рубля).

ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру") по итогам 2025 года увеличило EBITDA по МСФО 16 на 37%, до 17,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Рентабельность по показателю повысилась до 9,6% с 7,5% годом ранее. Чистая прибыль выросла в 5 раз и достигла 3,4 млрд рублей. ПАО "ВИ.ру" может выплатить дивиденды по итогам 2025 года из расчета 6 рублей на акцию, приводятся в сообщении общества слова финдиректора Олега Безумова.

Трамп нацелен на достижение соглашения с Тегераном до 6 апреля, сообщили в понедельник в Белом доме. "Президент отмечал в своей публикации в Truth Social, что он хочет видеть соглашение в течение 10 дней. Времени остается все меньше. Несколько дней осталось. Мы посмотрим, что произойдет за оставшийся период", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме.

26 марта Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому США решили отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на чиновников администрации США, что Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. По их словам, президент США пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по ограничению возможностей военно-морского флота Ирана и его ракетных сил и свернуть военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота. Собеседники издания заявили, что если это не удастся, то Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и Персидском заливе взяли на себя инициативу по открытию Ормузского пролива.

Тем временем представители стран Персидского залива в частном порядке убеждают Трампа продолжать операцию против Ирана, указывая, что эта страна еще недостаточно ослаблена, передает Associated Press со ссылкой на американских, арабских и израильских чиновников. "Чиновники из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в частных беседах заявили, что не хотят прекращения военной операции (США в Иране - ИФ) до тех пор, пока не произойдут значительные изменения в иранском руководстве или резкое изменение поведения Ирана", - пишет агентство. В публикации отмечается, что некоторые союзники США в регионе доказывают Белому дому, что сейчас предоставляется историческая возможность "раз и навсегда подорвать теократию в Тегеране". Associated Press напоминает, что в странах Персидского залива находятся военные базы США, в том числе с которых Вашингтон осуществляет удары по Ирану, однако сами они к этим ударам не присоединяются.

Комментарии аналитиков

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи продолжит колебания в районе 2800 пунктов в отсутствие значимых факторов для направленного движения и дефицита идей для покупок в "весовых" бумагах.

"Индекс МосБиржи может пытаться уйти под отметку 2800 пунктов. Сохранению консервативного настроя инвесторов будут способствовать дефицит идей на рынке и неуверенность в устойчивости нефтяных цен и способности российских компаний в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынков энергоносителей, что сдерживает покупки в бумагах нефтегазового сектора. Среди корпоративных событий интерес представляет совет директоров "Мосбиржи", на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов", - отмечает Зварич.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы продолжают оценивать противоречивые геополитические сигналы, поступающие от американского президента и официальных представителей Ирана. В самом конце этой недели ОПЕК+ проведет очередное заседание, на котором может попытаться принять дополнительные меры для стабилизации нефтяного рынка. Стоит учитывать, однако, что атаки на нефтяные объекты стран-членов организации ограничивают возможности по наращиванию добычи и экспорту нефти.

Рынок акций РФ накануне был воодушевлен сигналами о возможном возобновлении мирных переговоров по Украине. Рублевый индикатор, в частности, пытается сохранить среднесрочный восходящий тренд, а поступление оптимистичных геополитических сигналов наряду с дивидендным сезоном будет благоприятно для рынка, полагает аналитик.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, поддержку настроениям на рынке акций РФ с начала недели оказали заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать взаимное снижение активности ударов по энергетической инфраструктуре при условии аналогичных шагов со стороны России, а также его предложение пасхального перемирия.

Пока рынок закладывает в цены лишь осторожную надежду на деэскалацию, поэтому движение вверх остается умеренным и во многом эмоциональным. Если с российской стороны последует подтверждение готовности обсуждать такие инициативы и они получат развитие в практической плоскости, российский рынок может показать еще один небольшой импульс роста на ожиданиях снижения геополитической напряженности, однако подобные заявления не сильно меняют тренд на рынке, считает аналитик.

Отдельным фактором давления на рынок акций остается слабая макростатистика. В феврале промышленное производство в РФ снизилось на 0,9% год к году после сокращения на 0,8% в январе (при этом результат оказался заметно хуже ожиданий рынка, который рассчитывал на рост в 0,9%), а спад в обрабатывающих отраслях составил 2,8% г/г. Одновременно ухудшились и индикаторы деловой активности: композитный PMI России в феврале опустился до 50,8 пункта с 52,1 в январе, что указывает лишь на символический рост частного сектора, тогда как промышленный PMI остался ниже нейтральной отметки 50 пунктов и составил 49,5 пункта. В совокупности такие данные сигнализируют об охлаждении выпуска и более вялой деловой активности, отметил эксперт.

На дневном графике продолжается разворот индекса МосБиржи вниз, возможно формирование нисходящего тренда. Индекс накануне смог закрепиться чуть выше 2800 пунктов, но, вероятно, во вторник будет подтверждение пробоя 2800 пунктов вниз и окончательный выход в прежний боковик 2700-2800 пунктов, считает Лозовой.

Зарубежные рынки акций

В США накануне подрос индекс акций Dow (+0,1%), но просели S&P500 (-0,4%) и Nasdaq (-0,7%). Инвесторы продолжали внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где в конфликт вступили йеменские хуситы, угрожая поставкам через Красное море.

Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана в попытке склонить эту страну к скорому достижению соглашения. "Есть крупные успехи, но если по какой-то причине сделки быстро не будет, что возможно, и если Ормузский пролив немедленно не вернут в нормальный режим работы, то мы завершим наш визит в Иран, взорвав или полностью уничтожив все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (вероятно, все опреснительные станции!), которые мы пока что намеренно не трогали", - добавил Трамп.

Вместе с тем он заявил, что "США ведут серьезные дискуссии с новым и более разумным режимом для окончания наших военных операций в Иране".

Продолжающийся конфликт в Западной Азии может подтолкнуть выше стоимость энергоносителей, но центробанки обычно игнорируют такие потрясения ввиду их традиционной непродолжительности, заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе конференции в Гарвардском университете. Денежно-кредитная политика Федрезерва находится в "хорошей позиции" для того, чтобы подождать и оценить развитие событий, отметил глава регулятора. "Мы вернем инфляцию к 2%... Мы нацелены достичь этого на стабильной основе", - подчеркнул он.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi упал на 4,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,7-0,8%).

Объем промпроизводства в Японии в феврале сократился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, максимально с января 2024 года. Розничные продажи в стране в феврале снизились на 0,2% в помесячном и на 2% в годовом выражении. В январе рост составил 1,8% и 3% соответственно.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте повысился до 50,4 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 50,1 пункта, по данным Trading Economics. Китайский PMI сферы услуг и строительства в марте вырос до 50,1 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее, а сводный PMI увеличился до 50,5 пункта с минимальных с декабря 2022 года 49,5 пункта в феврале.

Экономика Великобритании в IV квартале 2025 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Национального статистического управления (ONS). Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в феврале снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали их повышение на 0,2%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте увеличились на 1,9% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics. Таким образом, инфляция во Франции ускорилась по сравнению с 1,1% в феврале и стала максимальной с августа 2024 года.

Потребительские расходы во Франции в феврале сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении национального статистического управления Insee. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо более умеренное снижение - на 0,2%, по данным Trading Economics. Февральский спад потребрасходов стал рекордным с апреля 2024 года.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться на фоне информации СМИ о том, что Трамп хотел бы завершить войну с Ираном.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $113,05 за баррель (+0,3% и +0,2% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $102,7 за баррель (-0,2% и +3,3% накануне).

Срок биржевого обращения майских фьючерсов на Brent истекает во вторник. Более активно торгуемые июньские контракты находятся на уровне $107,17 за баррель (-0,2%).

Нефть Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала на 55%. Стоимость WTI в марте поднялась на 54%.

Эксперты опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.