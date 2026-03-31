Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню вслед за ростом котировок нефти

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню на фоне дорожающей нефти.

За первую минуту торгов юань подешевел на 2,4 копейки, до 11,732 рубля. При этом юань оказался на 1,19 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Торговый диапазон 11,5-12 рублей за юань пока остается актуальным для курса валютной пары юань/рубль, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

"На наш взгляд, в ближайшие сессии диапазон 11,5-12 рублей за юань останется актуальным для китайской валюты. Несмотря на прохождение пика налоговых выплат, что снизит поддержку рубля со стороны экспортеров, стабилизации курса будет способствовать постепенное охлаждение спроса на иностранную валюту в условиях все еще слабой активности импортеров, прохождения периода крупных выплат по валютному корпоративному долгу и снижения дефицита юаневой ликвидности, - пишет эксперт. - При этом продление паузы в операциях по бюджетному правилу до 1 июля, учитывая текущие цены на нефть, выступит фактором в пользу рубля, что на горизонте до конца апреля может привести к отступлению к нижней границе данного коридора".

Проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года. Соответствующее постановление подписал 27 марта премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, до 1 июля приостанавливается действие пунктов 4 и 5 Правил проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния. Эти пункты устанавливают, как определяется объем покупки или продажи валюты и золота, а также каким образом осуществляются эти операции.

"Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны", - сообщал Минфин.

При возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта текущего года.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщал о предложении продлить приостановку операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила до лета.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, он заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле. Позже, 27 марта, в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета".

Министр объяснил это решение тем, что нужно время, чтобы факторы, влияющие на их параметры, прояснились. "Мы могли приостановить на месяц - и это сделали. А сейчас наше предложение подготовлено о том, чтобы сделать более длительным период приостановки ситуации. До момента прояснения ситуации", - сообщил он.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Замминистра финансов Владимир Колычев объяснял, что в правительстве обсуждается возможность изменения параметров цены отсечения на 2027 и последующие годы. "Сейчас обсуждается изменение на следующий и дальнейшие годы. По крайней мере, есть такое предложение Минфина", - сказал он. По его словам, ведомство видит необходимость среднесрочно сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что "равновесная цена в мире, наверное, средне- и долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры".

По мнению Минфина, на средне- и долгосрочный период цена отсечения, заложенная в бюджетном правиле сейчас, не соответствует принципу сбалансированности бюджета.

По словам Колычева, с окончательным согласованным решением по изменению бюджетного правила планируется выйти до формирования бюджета на новую трехлетку.

Цены на нефть возобновили рост во вторник после отката ранее в ходе торгов на информации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном. Тот заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации. По их словам, президент США пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по сдерживанию военно-морского флота Ирана и его ракетных запасов и свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота.

К 10:05 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,5% лр $113,29 за баррель. Срок биржевого обращения майских фьючерсов истекает во вторник.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,1%, до $102,98 за баррель. За предыдущую сессию они подорожали на 3,25%, до $102,88 за баррель - максимума с июля 2022 года.

Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала на 55%. Стоимость WTI в марте поднялась на 54%.