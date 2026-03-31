"ВИ.ру" планирует дивиденды по итогам 2025 г. в 6 рублей/акция

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ВИ.ру" может выплатить дивиденды по итогам 2025 года из расчета 6 рублей на акцию, приводятся в сообщении общества слова финдиректора Олега Безумова.

"Высокий уровень свободного денежного потока позволяет нам направлять значительную сумму на дивиденды, одновременно сохраняя ресурсы для финансирования текущих инвестиционных проектов и обслуживания долга. По итогам 2025 года мы планируем направить на дивиденды 6 рублей на акцию - в 6 раз больше, чем годом ранее", - цитирует его пресс-служба.

В 2025 году свободный денежный поток компании составил 15 млрд рублей против отрицательного показателя в 2024 году. Чистая прибыль компании выросла в 5 раз, до 3,4 млрд рублей.

Дивполитика "ВИ.ру" предполагает направление на дивидендные выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при соотношении чистый долг/EBITDA не более 3х.

ПАО "ВИ.ру" по итогам 2025 года увеличило EBITDA по МСФО 16 на 37%, до 17,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Рентабельность по показателю повысилась до 9,6% с 7,5% годом ранее. Чистая прибыль выросла в 5 раз и достигла 3,4 млрд рублей.

"ВсеИнструменты.ру" работает с 2011 года, занимается онлайн-торговлей товарами в сфере DIY.

ВИ.ру
Microsoft инвестирует $1 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Таиланде

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

 Котировки Brent завершают март рекордным ростом

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

Кабмин одобрил пакет законопроектов по регулированию криптовалют и реформе обращения ЦФА

Вывозить крупные суммы рублевой наличности в страны ЕАЭС можно будет через 17 аэропортов

 Вывозить крупные суммы рублевой наличности в страны ЕАЭС можно будет через 17 аэропортов

ЕС продолжает отбор газа из ПХГ - запасы упали до 28%

В РФ приостановлена до 1 июля покупка/продажа валюты и золота в рамках бюджетного правила

Майская Brent ушла в минус, июньский контракт продолжает дорожать

НРД перечислены 8,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1229 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8855 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });