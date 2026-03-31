"ВИ.ру" планирует дивиденды по итогам 2025 г. в 6 рублей/акция

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ВИ.ру" может выплатить дивиденды по итогам 2025 года из расчета 6 рублей на акцию, приводятся в сообщении общества слова финдиректора Олега Безумова.

"Высокий уровень свободного денежного потока позволяет нам направлять значительную сумму на дивиденды, одновременно сохраняя ресурсы для финансирования текущих инвестиционных проектов и обслуживания долга. По итогам 2025 года мы планируем направить на дивиденды 6 рублей на акцию - в 6 раз больше, чем годом ранее", - цитирует его пресс-служба.

В 2025 году свободный денежный поток компании составил 15 млрд рублей против отрицательного показателя в 2024 году. Чистая прибыль компании выросла в 5 раз, до 3,4 млрд рублей.

Дивполитика "ВИ.ру" предполагает направление на дивидендные выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при соотношении чистый долг/EBITDA не более 3х.

ПАО "ВИ.ру" по итогам 2025 года увеличило EBITDA по МСФО 16 на 37%, до 17,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Рентабельность по показателю повысилась до 9,6% с 7,5% годом ранее. Чистая прибыль выросла в 5 раз и достигла 3,4 млрд рублей.

"ВсеИнструменты.ру" работает с 2011 года, занимается онлайн-торговлей товарами в сфере DIY.