Microsoft инвестирует $1 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Таиланде

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. планирует инвестировать более $1 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Таиланде в 2026-2028 годах, сообщила корпорация после встречи президента Microsoft Брэда Смита с премьер-министром Таиланда Анутином Чанвиракулом в Бангкоке.

Инвестиции будут опираться на существующие партнерства компании в Таиланде. Средства будут направлены на расширение сети дата-центров, на обеспечение кибербезопасности и развитие суверенных технологий в Таиланде, а также на обучение специалистов.

"Существует заметный разрыв в уровне распространения ИИ между наиболее развитыми экономиками мира и развивающимися странами", - отметил Смит.

"Таиланд уже движется в правильном направлении, и мы намерены содействовать тому, чтобы облачные технологии и ИИ способствовали развитию экономики страны", - сказал он.