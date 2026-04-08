Крупнейшие экспортеры в марте сократили продажу валюты до $2,4 млрд

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в марте 2026 года сократили продажу валюты до $2,4 млрд с $3,5 млрд в феврале, следует из приложения к обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что Банк России убрал из обзора рисков финрынков данные по операциям экспортеров с валютой.

"Для повышения репрезентативности и полноты картины показатель по продажам 29 крупнейших экспортеров в обзоре был заменен на показатель, учитывающий операции широкого круга участников - нефинансовых компаний. Данные о продажах экспортеров опубликованы справочно в статистическом приложении к обзору", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.