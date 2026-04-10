ВВП стран ЕАЭС в 2025 году вырос на 1,7%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Совокупный рост ВВП стран Евразийского экономического союза в 2025 году составил 1,7%, сообщила в пятницу пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Совокупный ВВП объединения вырос на 1,7%. При этом в большинстве стран союза темпы роста значительно превысили среднемировые показатели", - говорится в сообщении.

"Принятые системные меры государств-членов, в том числе по своевременному предупреждению и урегулированию дисбалансов, позволили обеспечить макроэкономическую стабильность, благодаря этому большинство ключевых макроэкономических показателей демонстрировали положительную динамику", - отметили в ЕЭК.

В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

Глава РСПП ждет скорое внесение в Думу поправок о сроках исковой давности по приватизации

"АвтоВАЗ" заявил об устойчивом финансовом положении по итогам I квартала

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка РМП"

Возможность экспорта Саудовской Аравии упала на 0,7 млн б/с из-за атак Ирана

Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

Рост цен на нефть ускорился

В Госдуме доработали законопроект о едином реестре участников финансового рынка

OpenAI надеется заработать $2,5 млрд на рекламе в 2026 году

Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

