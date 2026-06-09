Коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть и укрепление рубля

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник смог скорректироваться вверх за счет закрытия игроками коротких позиций после продолжительного снижения в условиях геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина и санкционных рисков со стороны Запада, при этом отскок вверх сдерживался снижением нефти (августовский фьючерс на Brent опустился к $90 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о вероятном скором заключении сделки с Ираном. Индекс МосБиржи в условиях укрепления официального курса рубля смог отскочить выше 2520 пунктов после отката утром ниже 2500 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2522,77 пункта (+0,2%, утром индекс падал ниже 2485 пунктов - новый минимум с конца октября 2025 года), индекс РТС - 1107,92 пункта (+2,4%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции АФК "Система" (+4,7%), МКПАО "Озон" (+4%), "ВК" (+3,5%), "Яндекса" (+3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июня, составил 71,7318 руб. (-1,53 рубля).

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