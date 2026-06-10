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Путин отметил, что меры борьбы с инфляцией в РФ дают результат

Президент полагает, что в такой ситуации правомерно ожидать снижения ключевой ставки

Путин отметил, что меры борьбы с инфляцией в РФ дают результат
Фото: Антон Белицкий/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией уже дают результат, правомерно ожидать снижения ключевой ставки, полагает президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, мы прекрасно понимали, много раз говорили, (...), что принимаемые меры, которые должны были привести к понижению инфляции, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Здесь кто-то из коллег правильно сказал: нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к "заморозке" экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Только, мне кажется, было бы справедливо, я бы поправил - все-таки инвестпаузы нет, инвестиционный процесс-то продолжается. В известной степени можно было бы говорить об инвестиционной сдержанности, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами экономических и финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки", - сказал он на совещании с правительством.

"Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, 5 с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - подчеркнул глава государства.

Путин также обратил внимание на слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что для того, чтобы снижать процентную ставку, надо иметь низкий уровень дефицита бюджета, над чем и работает Минфин. "Антон Германович сказал по бюджету, соответственно, и будет меняться и ставка, и будет отражаться на курсе валюты. Искусственно мы тут ничего не делаем. И мне кажется, что это специалисты, в том числе и инвесторы, тоже должны оценивать", - сказал он.

Хроника 07 июня 2024 года – 10 июня 2026 года Инфляция в России
Владимир Путин
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