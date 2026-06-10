Минфин РФ не видит бюджетного кризиса и уверен в исполнении всех обязательств в 2026 г.

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Опережающие темпы расходов федерального бюджета в первые месяцы года влияют на текущие показатели дефицита, однако Минфин РФ уверен, что поступающие доходы позволят исполнить все расходные обязательства, сообщила первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.

"Мы не считаем, что у нас есть бюджетный кризис. (...) Бюджет исполняется в соответствии с графиком", - сказала она в Госдуме в ответ на замечание одного из депутатов о его наличии.

"У нас чуть быстрей, чем в предыдущие периоды, идут расходы, и мы это видим, что влияет на текущие показатели по дефициту. Но при этом по графику, который мы с вами все вместе здесь обсуждали при принятии закона и при принятии тех налоговых изменений, которые были, мы получаем доходы, и у нас есть полная уверенность, что это позволит нам обеспечить ту сбалансированность, которую мы все здесь всегда обсуждаем, когда принимаем те или иные меры, и, собственно, исполнить все наши обязательства, получить те доходы, которые мы ожидали, и, собственно, исполнить расходы", - отметила первый замминистра.

Законом о бюджете на этот год предусмотрен дефицит в размере 3,8 трлн руб, или 1,6% ВВП. В январе-мае, по предварительным данным, дефицит составил 6,01 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

На заседании Госдумы рассматривается законопроект, который, в частности, позволит правительству РФ в 2026 году осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением предусмотренных действующим законом о бюджете показателей верхнего предела внутреннего госдолга и программы внутренних госзаимствований. Также правительство сможет увеличивать расходы без внесения поправок в закон о бюджете не только в пределах дополнительных ненефтегазовых доходов, как это предусмотрено сейчас, но и в пределах увеличения объема источников внутреннего финансирования дефицита, а также уменьшения бюджетных остатков, образовавшихся на 1 января 2026 года. Программа внутренних государственных заимствований предусматривает в 2026 году валовой объем размещения 5,510 трлн рублей, погашение - 1,337 трлн рублей, чистое привлечение - 4,173 трлн рублей.

Отвечая на вопрос, не видит ли Минфин риски в том, что предлагается занимать в текущем году на внутреннем рынке с превышением верхнего порога госдолга, Окладникова отметила: "Мы видим чуть большее увеличение по дефициту, но опять же это связано, что субъекты не возвращают, где-то у нас чуть больше растут определенные расходы, которые, естественно, в текущей ситуации должны расти, и нет никакого смысла этого не подтверждать, это данность. Поэтому никакого риска мы в этом не видим".

Рассматриваемый законопроект, по ее словам, дает большую возможность быстрого маневра в изменяющихся условиях. "Это нам необходимо для того, чтобы реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц, не каждый квартал, а просто каждый день", - сказала первый замминистра.

Говоря о том, какие факторы, по мнению Минфина, оказывают влияние на текущее исполнение бюджета, она отметила, что это и курс рубля, и уточненный макропрогноз, и растущие расходы. "Все факторы, которые вы обозначили, они, безусловно, влияют на бюджет. Это и курс, у нас есть доходы, которые зависят от курса, но у нас есть и такие расходы, там влияние оно такое двустороннее, скорее. Безусловно, уточненный макропрогноз в части экономического роста, он точно так же влияет на доходную часть нашего бюджета. Растущие расходы - это тоже большая и важная часть. Ну и опережающее авансирование экономики в условиях достаточно жесткой денежно-кредитной политики - это тоже определенный фактор, который не в целом по году, но на текущую дату, то есть в течение года, тоже достаточно сильно влияет", - пояснила она.

Также она отметила, что правительство долго обсуждало скорректированный макроэкономический прогноз. "Этот прогноз не итоговый. Этот прогноз основан пока на показателях первого квартала текущего года, поэтому мы предпринимаем все возможные меры, и, поверьте, эта работа происходит каждый день, чтобы этот прогноз стал лучше, и мы все точно в этом заинтересованы так же, как и вы", - сказала Окладникова.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 4 июня сообщил, что параметры федерального бюджета РФ на 2026 год будут корректироваться, дефицит несколько возрастет по сравнению с планом, однако это не повлечет существенного изменения объемов внутренних заимствований. При этом, отвечая на вопрос, за счет каких источников будет покрываться дефицит, он пояснил, что источников много - "есть и остатки бюджета, есть и реализация активов, и так далее и тому подобное".

Окладникова, отвечая на вопрос, какой объем остатков может пойти на погашение дефицита в текущем году, пояснила, что окончательный объем определяется после ряда процедур.

"Мы совсем скоро внесем отчет по исполнению бюджета прошлого года. Почему ссылаюсь на отчет, потому что на 1 января 2026 года у нас есть оперативная информация об остатках федерального бюджета, целевых остатков, их объем скажу - он составлял чуть более 500 млрд рублей. Часть из них по процедурам подлежит подтверждению на те же цели, если контракт продлен и по нему приняты соответствующие решения правительства, это происходит в феврале. Также у нас есть трансферты субъектам, по которым до 1 марта субъекты имеют право подтвердить возможность использования остатков на те же цели, на которые они были выданы в предыдущий период. Еще есть юрлица, которые на 1 мая предоставляют все документы и тоже имеют право подтвердить часть остатков на использование на те же цели. И только по итогам всех этих процедур мы видим, какой объем средств свободных может остаться в распоряжении правительства, которые мы можем предложить использовать на покрытие дефицита бюджета", - сказала она.