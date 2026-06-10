НСПК запустит сервис оплаты смарт-часами с возможностью работы без интернета

Сервис планируется запустить во втором полугодии, заявили в Национальной системе платежных карт

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") во втором полугодии 2026 года запустит сервис оплаты смарт-часами, он позволит проводить платежи без интернета, заявила лидер направления по развитию мобильных платежей НСПК Екатерина Аккузина в ходе Технологической конференции.

"Оплата такими устройствами будет работать при отсутствии интернета у пользователя. Вся необходимая информация для офлайн-платежей доставляется на чипы устройств заблаговременно, в период нахождения устройств в интернете", - сказала Аккузина.

Пользователю нужно будет скачать приложение Mir Pay на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее - указать код подтверждения и дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров - два банка.

Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой "Мир" при помощи кольца, браслета или брелока.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.