ФАС запросила производителей упаковки о ценах на их продукцию

Ведомство приняло такое решение после обращения от Национального союза мясопереработчиков

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы производителям упаковочных материалов по поводу одновременного повышения расценок на их продукцию.

Как отмечается в сообщении ведомства, Национальный союз мясопереработчиков обратился в ФАС с заявлением по поводу повышения отпускных цен на упаковку.

"Заявители отмечают, что более 30 поставщиков упаковки разослали письма о повышении цен до 35% практически одновременно и используя одинаковые формулировки. В связи с этим мясопереработчики попросили ФАС России проверить поставщиков на предмет согласованных действий участников рынка", - говорится в пресс-релизе.

Компании должны предоставить в ФАС информацию о причинах роста оптово-отпускных цен по всем видам реализуемой продукции за период с 1 января 2026 года.

