Совет директоров "Совкомфлота" одобрил стратегию развития до 2030 года

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Совкомфлота" в декабре прошлого года одобрил стратегию развития компании на период до 2030 года, говорится в отчете эмитента.

"Советом директоров эмитента утверждена стратегия развития эмитента на 2026-2030 годы", - говорится в отчете.

Стратегия развития "Совкомфлота" на 2019-2025 годы была утверждена в 2019 году. В 2023 году совет директоров утвердил основные параметры актуализированной стратегии.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,5%, квазиказначейский пакет - около 1,7%. РФ принадлежит 82,8%.

