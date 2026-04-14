Банк Японии может резко повысить прогноз инфляции в стране

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Банк Японии, вероятно, рассмотрит резкое повышение прогноза инфляции в стране на текущий финансовый год на очередном заседании в апреле, чтобы отразить в нем повышение цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Январский прогноз японского ЦБ предполагал, что ключевой показатель инфляции (без учета свежих продуктов питания) в 2026 фингоду составит 1,9%.

Поскольку неопределенность, связанная с ближневосточным конфликтом, вряд ли исчезнет в ближайшей перспективе, Банк Японии может также ухудшить прогноз роста ВВП страны, отмечают источники. В прошлом, по их словам, резкие скачки цен на нефть, как правило, негативно сказывались на экономике страны, зависимой от импорта природных ресурсов.

Японский ЦБ опубликует новые экономические прогнозы по итогам двухдневного заседания по денежно-кредитной политике 28 апреля.

В марте регулятор сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых - максимальном более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). В 2025 году Банк Японии поднял ставку дважды (в январе и декабре) в совокупности на 50 базисных пунктов.

Ожидания, что японский ЦБ может поднять ставку на апрельском заседании, ослабли после заявлений его руководителя Кадзуо Уэды, отметившего неопределенность в отношении последствий ближневосточного конфликта. По мнению Уэды, конфликт может как усилить, так и ослабить инфляцию в стране.

Банк Японии Япония Кадзуо Уэда
Госдума приняла закон о временном смягчении налоговых условий для малого бизнеса

Основатель самого закредитованного застройщика мира признал вину в мошенничестве

ФАС призвала хлебопеков оперативно информировать о возможных рисках увеличения затрат

Росфинмониторинг и ЦБ не поддержали введение платы для банков за доступ к базе паспортов МВД

МЭА сообщило о росте доходов РФ от нефтеэкспорта в марте вдвое, до $19 млрд

Нефть дешевеет благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана

Рост цен на нефть замедлился к вечеру, но Brent остается выше $100 за баррель

Минфин предложил временно смягчить условия освобождения от НДС для малого общепита

Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1646 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов