Банк Японии может резко повысить прогноз инфляции в стране

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Банк Японии, вероятно, рассмотрит резкое повышение прогноза инфляции в стране на текущий финансовый год на очередном заседании в апреле, чтобы отразить в нем повышение цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Январский прогноз японского ЦБ предполагал, что ключевой показатель инфляции (без учета свежих продуктов питания) в 2026 фингоду составит 1,9%.

Поскольку неопределенность, связанная с ближневосточным конфликтом, вряд ли исчезнет в ближайшей перспективе, Банк Японии может также ухудшить прогноз роста ВВП страны, отмечают источники. В прошлом, по их словам, резкие скачки цен на нефть, как правило, негативно сказывались на экономике страны, зависимой от импорта природных ресурсов.

Японский ЦБ опубликует новые экономические прогнозы по итогам двухдневного заседания по денежно-кредитной политике 28 апреля.

В марте регулятор сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых - максимальном более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). В 2025 году Банк Японии поднял ставку дважды (в январе и декабре) в совокупности на 50 базисных пунктов.

Ожидания, что японский ЦБ может поднять ставку на апрельском заседании, ослабли после заявлений его руководителя Кадзуо Уэды, отметившего неопределенность в отношении последствий ближневосточного конфликта. По мнению Уэды, конфликт может как усилить, так и ослабить инфляцию в стране.