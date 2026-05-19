Рост ВВП Японии в I квартале ускорился до 0,5%, выше ожиданий

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Экономика Японии в первом квартале 2026 года выросла на 0,5% к предыдущему кварталу, по предварительным данным правительства.

В четвертом квартале 2025 года ВВП, по пересмотренным данным, увеличился на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4% в январе-марте, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы, на долю которых приходится свыше половины экономики страны, в первом квартале увеличились на 0,3%, госрасходы - на 0,1%. Капиталовложения бизнеса повысились на 0,3%.

Экспорт вырос на 1,7%, импорт - на 0,5%.

В пересчете на годовые темпы ВВП Японии в январе-марте увеличился на 2,1% - это максимальное повышение за шесть кварталов. В четвертом квартале прошлого года данный показатель, согласно пересмотренным данным, вырос на 0,8%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.