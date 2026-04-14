Wells Fargo в I квартале увеличил чистую прибыль и выручку

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. в первом квартале 2026 года увеличил чистую прибыль на 15%, повысил выручку на 6%, но рост чистого процентного дохода оказался слабее ожиданий рынка.

В январе-марте чистая прибыль банка составила $5,25 млрд, или $1,6 на акцию, против $4,89 млрд, или $1,39 на акцию, годом ранее.

Выручка повысилась до $21,45 млрд с $20,15 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,58 на акцию при выручке в $21,79 млрд.

Чистый процентный доход банка увеличился на 5%, до $12,1 млрд. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали показатель на уровне $12,27 млрд.

Непроцентные доходы выросли на 8% и составили $9,35 млрд.

Отчисления на покрытие возможных кредитных убытков составили $1,14 млрд против $932 млн годом ранее.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец марта опустился до 10,3% по сравнению с 11,1% год назад.

Выручка подразделения Wells Fargo в сфере обслуживания частных лиц и малого бизнеса в минувшем квартале увеличилась на 7%, до $10 млрд. Доход от ипотечного кредитования сократился на 9%, тем временем в сфере потребительского кредитования выручка увеличилась на 9%, в сфере автокредитования - подскочила на 24%, а сегменте кредитных карт - повысилась на 5%.

Подразделение Wells Fargo по обслуживанию коммерческих организаций нарастило выручку на 7%, до $3,12 млрд.

Доход в сфере корпоративно-инвестиционных банковских услуг вырос на 4%, до $5,28 млрд. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью повысилась на 15%, до $1,58 млрд, в сегменте операций с акциями показатель увеличился на 21% и составил $543 млн.

Подразделение в сфере управления инвестициями, в том числе активами состоятельных клиентов, нарастило выручку на 14%, до $3,88 млрд. Объем активов клиентов под управлением банка повысился на 11%, до $2,483 трлн.

В первом квартале Wells Fargo выкупил собственные акции на общую сумму $4 млрд.

С начала года капитализация Wells Fargo снизилась на 7%, до $267,3 млрд.

