Поиск

JPMorgan в I квартале увеличил чистую прибыль на 13%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, в первом квартале 2026 года увеличил чистую прибыль на 13%.

В январе-марте чистая прибыль банка составила $16,494 млрд, или $5,94 в расчете на акцию, по сравнению с $14,643 млрд, или $5,07 на акцию, годом ранее.

Выручка выросла на 10% - до $49,836 млрд против $45,31 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $5,45 на бумагу.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале повысился на 9% - до $25,5 млрд. Непроцентные доходы выросли на 11% и достигли $25,1 млрд.

Отчисления JPMorgan в резервы на возможные потери по кредитам упали на 24% и составили $2,51 млрд.

Выручка розничного подразделения (CCB) JPMorgan в первом квартале поднялась на 7% - до $19,57 млрд, чистая прибыль - на 12%, до $4,98 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) увеличилась на 19% и составила $23,38 млрд, чистая прибыль - на 30%, до $9,04 млрд. Доход от операций с инструментами с фиксированной доходностью взлетел на 21% и достиг $7,1 млрд, от операций с акциями - на 17%, до $4,5 млрд.

Подразделение JPMorgan в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, нарастило выручку на 11% - до $6,37 млрд. Чистая прибыль выросла на 12% и составила $1,775 млрд. Объем активов под управлением банка увеличился на 16% - до $4,8 трлн.

Выручка в сегменте обслуживания коммерческих организаций рухнула на 47% - до $1,215 млрд, чистая прибыль - на 59%, до $699 млн.

За последние три месяца капитализация JPMorgan выросла менее чем на 1% (до $846 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 снизился на 1,3%.

JPMorgan США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены производителей в США в марте подскочили на 4% - максимально за три года

Госдума приняла закон о временном смягчении налоговых условий для малого бизнеса

Основатель самого закредитованного застройщика мира признал вину в мошенничестве

 Основатель самого закредитованного застройщика мира признал вину в мошенничестве

ФАС призвала хлебопеков оперативно информировать о возможных рисках увеличения затрат

Росфинмониторинг и ЦБ не поддержали введение платы для банков за доступ к базе паспортов МВД

МЭА сообщило о росте доходов РФ от нефтеэкспорта в марте вдвое, до $19 млрд

Нефть дешевеет благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана

 Нефть дешевеет благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана

Рост цен на нефть замедлился к вечеру, но Brent остается выше $100 за баррель

 Рост цен на нефть замедлился к вечеру, но Brent остается выше $100 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1648 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов