JPMorgan в I квартале увеличил чистую прибыль на 13%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, в первом квартале 2026 года увеличил чистую прибыль на 13%.

В январе-марте чистая прибыль банка составила $16,494 млрд, или $5,94 в расчете на акцию, по сравнению с $14,643 млрд, или $5,07 на акцию, годом ранее.

Выручка выросла на 10% - до $49,836 млрд против $45,31 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $5,45 на бумагу.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале повысился на 9% - до $25,5 млрд. Непроцентные доходы выросли на 11% и достигли $25,1 млрд.

Отчисления JPMorgan в резервы на возможные потери по кредитам упали на 24% и составили $2,51 млрд.

Выручка розничного подразделения (CCB) JPMorgan в первом квартале поднялась на 7% - до $19,57 млрд, чистая прибыль - на 12%, до $4,98 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) увеличилась на 19% и составила $23,38 млрд, чистая прибыль - на 30%, до $9,04 млрд. Доход от операций с инструментами с фиксированной доходностью взлетел на 21% и достиг $7,1 млрд, от операций с акциями - на 17%, до $4,5 млрд.

Подразделение JPMorgan в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, нарастило выручку на 11% - до $6,37 млрд. Чистая прибыль выросла на 12% и составила $1,775 млрд. Объем активов под управлением банка увеличился на 16% - до $4,8 трлн.

Выручка в сегменте обслуживания коммерческих организаций рухнула на 47% - до $1,215 млрд, чистая прибыль - на 59%, до $699 млн.

За последние три месяца капитализация JPMorgan выросла менее чем на 1% (до $846 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 снизился на 1,3%.