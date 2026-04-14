Рынок акций РФ завершил день консолидацией у 2725п по индексу МосБиржи

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне выросших металлов и внешних фондовых площадок, но подешевевшей нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $95,5 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2725 пунктов после локального отката к поддержке 2700 пунктов (минимум с середины января).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2725,51 пункта (+0,1%), индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос до 1131,92 пункта (+0,6%). Лидерами роста выступили акции "Полюса" (+4%), "Эн+ груп" (+3,2%), "Норникеля" (+2,7%), аутсайдерами - бумаги МКБ (-9,1%), "Роснефти" (-2,3%), "Татнефти" (-2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 апреля, составил 75,8532 руб. (-39,57 копейки).

Подорожали также акции ПАО "Южуралзолото" (+2,1%), "Яндекса" (+2,1%), "ММК" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Северстали" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "ВК" (+0,6%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,7% "префы"), "НЛМК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Наблюдательный совет "ДОМ.РФ" (+1,2%, до 2279,5 рубля) рекомендовал выплатить по итогам 2025 года дивиденды в размере 246,88 рубля на акцию, сообщила компания. Всего компания может перечислить акционерам порядка 44 млрд рублей (50% прибыли за прошлый год), это максимальная сумма в истории ее дивидендных выплат, сообщил глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, процитированный в сообщении.

Акции МКБ (7,37 рубля) скорректировались после взлета накануне в 1,6 раза (до 8,16 рубля) на новостях о планах реорганизации и объявления цены выкупа бумаг (10,35 рубля) у несогласных акционеров.

Подешевели во вторник также акции "Русала" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "МТС" (-0,8%), "Хэдхантера" (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Министерство финансов РФ подготовило и направило на согласование законопроект о взимании акциза с ввозимой на территорию страны стали, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Замминистра добавил, что законопроект вступит в силу после согласования: "В любом случае это произойдет либо с 1 января 2027 года, либо с какого-то месяца 2026 года (...). Сейчас мы пока его разослали по ведомствам, ждем их позиции".

Как сообщалось, вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь был инициирован Минпромторгом.

Минфин РФ также готов изучить расширение льгот для нефтяных компаний по четвертой группе НДД (налог на добавленный доход), но после 2029-2030 годов, сообщил журналистам замглавы Минфина Сазанов.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что иранская сторона выразила сильное желание заключить соглашение с США. "Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно, очень сильно хотят соглашения", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Во вторник Трамп заявил в интервью The New York Post, что в течение двух дней могут состояться переговоры между американской и иранской сторонами в Пакистане.

Он отметил, что ему нравится идея проведения переговоров именно в Пакистане, так как главнокомандующий Вооруженными силами Пакистана фельдмаршал Асим Мунир "великолепно справляется со своей работой". "Он фантастически работает, и поэтому очень вероятно, что мы вернемся туда", - добавил Трамп.

Зарубежные фондовые рынки

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-1,3%) и США (индексы к 19:00 по Москве выросли на 0,6-1,3% во главе с Nasdaq).

Экспорт Китая в марте увеличился на минимальные с октября 2,5% в годовом выражении и составил $321,03 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления страны. Импорт вырос на максимальные с ноября 2021 года 27,8% - до $269,9 млрд. Подъем был зафиксирован по итогам десятого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 8,3%, импорта - на 11,1%, по данным Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте увеличились на 4% в годовом выражении из-за резко подорожавших энергоносителей, говорится в сообщении министерства труда страны. Темпы роста стали максимальными с февраля 2023 года. При этом опрошенные Trading Economics аналитики ждали еще более существенного подъема - на 4,6%. В помесячном выражении цены выросли на 0,5% при ожидавшемся росте на 1,1%.

Нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены ускорили коррекционное снижение благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военными.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве во вторник составила $95,35 за баррель (-4% и +4,4% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $92,57 за баррель (-6,6% и +2,6% накануне).

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ГК "Самолет" (+12,8%), "Саратовэнерго" (+10,8% и +4,9% "префы"), "Селигдара" (+3,8%), ЦИАН (+2,8%), ПАО "Бурятзолото" (+2,7%), "Нижнекамскнефтехима" (+2,2%), "М.Видео" (+2,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+2,1%).

Акции ГК "Самолет" подскочили после известий, что накануне состоялось заседание совета директоров компании, где рассматривался вопрос внутригрупповой передачи доли общества.

Совет директоров ПАО "Группа Астра" (+1,1%, до 259,55 рубля) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) на заседании в понедельник принял решение рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды за 2025 год, но начислить их из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4,67 рубля на акцию, говорится в сообщении на ленте раскрытия.

Снизились во вторник акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (-5,7% и -3,7% "префы"), "АГ Кристалл" (-4,9%), "Соллерса" (-4,5%), "Русснефти" (-3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-2,8% и -7,3% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-2,6% и -3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,14 млрд рублей (из них 3,86 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,85 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,73 млрд рублей на акции "Роснефти").