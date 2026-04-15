Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,15%

Лидируют в откате бумаги "Норникеля" и ММК

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует небольшое снижение, отыгрывая заметное падение мировых цен на нефть, произошедшее накануне на фоне новостей о новом раунде переговоров между США и Ираном относительно урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2721,52 пункта (-0,15%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 0,8%.

Подешевели акции "Норникеля" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "Роснефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Русала" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), МКПАО "ВК" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), МКПАО "Яндекс" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что в течение двух дней могут состояться переговоры между американской и иранской сторонами в Пакистане. "Вам следует остаться там (в Пакистане - ИФ), потому что кое-что хорошее может произойти в течение ближайших двух дней, мы все больше склоняемся к тому, чтобы отправиться туда", - сказал глава Белого дома в интервью журналисту The New York Post.

Он отметил, что ему нравится идея проведения переговоров именно в Пакистане, так как главнокомандующий ВС Пакистана фельдмаршал Асим Мунир "великолепно справляется со своей работой". "Он фантастически работает, и поэтому очень вероятно, что мы вернемся туда", - добавил Трамп.

Президент США хочет заключить крупную сделку с Ираном, при которой страна "будет процветать", заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Трамп не хочет заключать небольшую сделку. Он хочет заключить крупную сделку", - заявил Вэнс в ходе мероприятия Turning Point USA (TPUSA) в Университете Джорджии. "Причина, по которой сделка еще не заключена, заключается в том, что президент действительно хочет заключить сделку, при которой у Ирана не будет ядерного оружия, Иран не будет государством, спонсирующим терроризм, а народ Ирана сможет процветать, благоденствовать и присоединиться к мировой экономике. И это та сделка, которую он предлагает", - отметил Вэнс.

По его словам, он настроен оптимистично относительно возможности такой сделки, несмотря на существующее недоверие между странами. "Я очень доволен тем, на каком этапе мы сейчас находимся", - сказал вице-президент. По его мнению, те, кто сидит за столом переговоров в Исламабаде, "хотят заключить сделку", несмотря на десятилетия "недоверия" между США и Ираном. Он добавил: "Мы будем продолжать переговоры и постараемся, чтобы это произошло".

Вице-президент США, вероятно, возглавит делегацию США во время предстоящего второго раунда переговоров с Ираном, передает CNN со ссылкой на источники. "Вэнс, как ожидается, возглавит (американскую делегацию - ИФ) во время потенциального второго раунда переговоров с иранскими чиновниками, если переговоры приведут к еще одной личной встрече", - сообщил телеканал.

По словам источников, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, которые вели переговоры еще до начала операции США против Ирана, также, как ожидается, примут участие в любой потенциальной второй встрече. "Трамп поручил своим трем главным советникам найти дипломатический выход (...) и продолжает доверять им в этом вопросе, сообщили источники", - передает телеканал.

CNN отмечает, что Вэнс, Уиткофф и Кушнер после прошедших в минувшие выходные 21-часовых переговоров в Исламабаде "общались с иранцами и посредниками", работая над достижением соглашения.

Мировые цены на нефть 15 апреля утром пытаются стабилизироваться после заметного падения накануне на новостях о новом раунде очных переговоров между США и Ираном для долгосрочного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,27%, до $95,05 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,32%, до $90,99 за баррель.

Новость дополняется