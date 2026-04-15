Brent подорожала до $95,64 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного надеждами на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по московскому времени поднимается на $0,85 (0,9%), до $95,64 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $4,57 (4,6%), до $94,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,2 (0,22%), до $91,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $7,8 (7,87%), до $91,28 за баррель.

Накануне СМИ сообщили, что США и Иран обсуждают еще один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Президент США Дональд Трамп позже заявил, что переговоры между американской и иранской сторонами в Пакистане могут состояться в течение двух дней. "Вам следует остаться там (в Пакистане - ИФ), потому что кое-что хорошее может произойти в течение ближайших двух дней. Мы все больше склоняемся к тому, чтобы отправиться туда", - сказал глава Белого дома в интервью журналисту The New York Post.

Падение цен на нефть во вторник стало следствием ожиданий, что возобновление диалога может привести к заключению сделки по иранской ядерной программе и последующему открытию судоходства в Ормузском проливе, написали аналитики Ritterbusch & Associates.

Рынок считает, что худшее уже позади, и ждет новых переговоров, однако пока это скорее надежды, чем признаки реального прогресса, отметил Сурво Саркар из DBS Bank.

"Нефть на физическом рынке стоит существенно больше, чем фьючерсы", - добавил он.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило сокращение мировых поставок нефти в марте в результате ближневосточного конфликта в 10,1 млн баррелей в сутки (б/с). МЭА ожидает, что в апреле сокращение предложения усугубится.

Организация также пересмотрела прогнозы для рынка на весь 2026 год: теперь она ожидает снижения спроса на нефть на 84 тыс. б/с, предложения - на 1,5 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало повышение спроса в этом году на 644 тыс. б/с, предложения - на 1,1 млн б/с.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 6,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.