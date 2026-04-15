Поиск

Brent остается в плюсе и торгуется у $95,41 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе вечером в среду, но отступили от внутридневных максимумов.

К 18:04 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,62 (0,65%), до $95,41 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,19 (1,3%), до $92,47 за баррель.

Ранее на торгах цена контрактов на Brent поднималась до $96,9 за баррель, на WTI - до $93,3 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 7,8% на сообщениях СМИ о том, что США и Иран обсуждают еще один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий.

Президент США Дональд Трамп позже заявил The New York Post, что переговоры между американской и иранской сторонами могут состояться в течение двух дней.

"Аль-Джазира" в среду сообщила о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров. Отмечается, что делегация передаст Ирану послание от США.

Посредники в урегулировании иранского кризиса ищут способы продлить перемирие между США и Ираном, сообщило AP со ссылкой на источники.

The Washington Post сообщила, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тысяч военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.

Ормузский пролив остается фактически закрытым. Как отмечает агентство Reuters, хотя во вторник через пролив прошли как минимум восемь судов, это представляет лишь малую долю от довоенной активности, когда эту водную артерию преодолевали более 130 судов в сутки.

Старший инвестиционный стратег Wealth Club Сюзанна Стритер полагает, что даже полное открытие пролива не решит всех проблем, возникших в результате его блокировки.

"Даже если на этой неделе случится прорыв и Ормузский пролив относительно быстро откроется, устранение перебоев поставок целого ряда ключевых сырьевых товаров, от нефти и газа до удобрений и гелия, потребует значительного времени", - написала эксперт.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились на 913 тысяч баррелей, тогда как аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения на 200 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 апреля, упали на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина и дистиллятов на 2,1 млн баррелей и 2,4 млн баррелей соответственно.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,73 млн баррелей.

Brent WTI Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Петербургская биржа сможет отстранять от торгов топливом участников, использующих роботов

 Петербургская биржа сможет отстранять от торгов топливом участников, использующих роботов

МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

 МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

Суд попросили передать государству 56 объектов имущества экс-начальника Московской областной таможни

Банк России отметил продолжающееся уменьшение ценового давления

Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

 Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

Опрошенные ЦБ РФ аналитики улучшили ожидания по курсу рубля

Акционеры ВТБ одобрили конвертацию "префов" в обыкновенные акции

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

 Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

 Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1686 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9009 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов