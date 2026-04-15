Brent остается в плюсе и торгуется у $95,41 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе вечером в среду, но отступили от внутридневных максимумов.

К 18:04 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,62 (0,65%), до $95,41 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,19 (1,3%), до $92,47 за баррель.

Ранее на торгах цена контрактов на Brent поднималась до $96,9 за баррель, на WTI - до $93,3 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 7,8% на сообщениях СМИ о том, что США и Иран обсуждают еще один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий.

Президент США Дональд Трамп позже заявил The New York Post, что переговоры между американской и иранской сторонами могут состояться в течение двух дней.

"Аль-Джазира" в среду сообщила о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров. Отмечается, что делегация передаст Ирану послание от США.

Посредники в урегулировании иранского кризиса ищут способы продлить перемирие между США и Ираном, сообщило AP со ссылкой на источники.

The Washington Post сообщила, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тысяч военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.

Ормузский пролив остается фактически закрытым. Как отмечает агентство Reuters, хотя во вторник через пролив прошли как минимум восемь судов, это представляет лишь малую долю от довоенной активности, когда эту водную артерию преодолевали более 130 судов в сутки.

Старший инвестиционный стратег Wealth Club Сюзанна Стритер полагает, что даже полное открытие пролива не решит всех проблем, возникших в результате его блокировки.

"Даже если на этой неделе случится прорыв и Ормузский пролив относительно быстро откроется, устранение перебоев поставок целого ряда ключевых сырьевых товаров, от нефти и газа до удобрений и гелия, потребует значительного времени", - написала эксперт.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились на 913 тысяч баррелей, тогда как аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения на 200 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 апреля, упали на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина и дистиллятов на 2,1 млн баррелей и 2,4 млн баррелей соответственно.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,73 млн баррелей.