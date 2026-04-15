Бывший завод Caterpillar в Ленинградской области возобновил производство

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Тосно" (ранее - ООО "Катерпиллар Тосно") запустило производство экскаваторов-погрузчиков, передал с производственной площадки корреспондент "Интерфакса".

"Четыре года завод стоял, ничего не делал, люди просто получали зарплату, были сокращения, осталось около ста человек. В прошлом году нашли солидных китайских партнеров, подписали с ними лицензионное соглашение, оплатили и организовали получение чертежей и документации, запустили производство, сборку экскаваторов-погрузчиков. И это только начало", - сообщил после церемонии старта производства генеральный директор АО "Горизонт" (владеет 99,99% уставного капитала "Тосно") Андрей Александров.

По словам Александрова, в 2026 году завод должен произвести 300 экскаваторов-погрузчиков, они уже все законтрактованы. "В дальнейшем мы будем наращивать объемы примерно до 650 экскаваторов-погрузчиков в год и будем осваивать производство другой карьерной техники", - добавил Александров.

Гендиректор "Горизонта" также отметил, что техника будет полностью локализована, спрос на нее ожидается большой - в коммунальном хозяйстве, строительстве, в том числе дорожном. Также в планах завода - нарастить штат до 270 человек.

Инвестиции в проект на сегодняшний день составили "примерно 500 млн рублей".

"Здесь (на площадке в Тосно - ИФ) есть серьезные современные компетенции по сборке крупных узлов, а также по сварке и сборке деталей. Вторая задача компании - начать выпускать карьерные самосвалы, то есть сделать полную локализацию их производства", - в свою очередь сообщил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Завод Caterpillar в Тосно работал с 2000 года, производя внедорожные карьерные самосвалы и гидравлические экскаваторы под брендом Cat, а также компоненты для машин и оборудования, которые компания экспортировала на свои европейские заводы. Тосненский завод является правопреемником СП "Невамаш", зарегистрированного в 1994 году, когда Caterpillar начал выпуск комплектующих для спецтехники совместно с "Кировским заводом".

Предприятие приостановило работу весной 2022 года на фоне введения санкций и логистических сбоев, последовавших за началом военной операции на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением одобрил передачу активов Caterpillar российскому инвестору в конце 2023 года.

В настоящее время - с апреля 2025 года - владельцем ООО "Тосно" является Александр Мигаль (менее 1% УК напрямую и 99,99% УК через АО "Горизонт"). Еще один бывший актив Caterpillar - ООО "Файненшл" (ранее - ООО "Катерпиллар Файненшл") - находится под контролем АО "Управляющая компания "Космос Капитал".