"КазТрансОйл" в I квартале незначительно увеличил транзит российской нефти в КНР

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Нацкомпания Казахстана "КазТрансОйл" в январе-марте 2026 года незначительно нарастила транзит российской нефти в Китай по нефтепроводу Атасу - Алашанькоу, доведя объем до 2,5 млн тонн.

"В первом квартале 2026 года осуществлена перевалка 2 млн 850 тысяч тонн нефти в магистральный нефтепровод Атасу - Алашанькоу, что на 129 тысяч тонн превышает показатель аналогичного периода 2025 года", - сообщила компания.

В "КазТрансОйле" затем уточнили, что из указанных 2,85 млн тонн 345 тысяч тонн приходится на экспорт казахстанской нефти (на 106 тысяч тонн больше, чем годом ранее), остальной объем - транзит российской нефти. Таким образом, транзит российской нефти в январе-марте 2026 года вырос примерно на 0,9%.

В феврале 2026 года "КазТрансОйл" направил в Китай через нефтепровод Атасу - Алашанькоу 878 тысяч тонн нефти. В январе компания обеспечила транспортировку 1,02 млн тонн нефти в направлении КНР, в том числе транзит российской нефти составил 863 тысячи тонн.

"КазТрансОйл" в 2025 году снизил перевалку нефти по Атасу - Алашанькоу на 1% - до 11,09 млн тонн.

Казахстан и Россия обсуждают возможность увеличения транспортировки российской нефти в Китай с 10 млн до 12,5 млн тонн в год.

Нефтепровод Атасу - Алашанькоу эксплуатирует ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод" (учредители на паритетных началах - "КазТрансОйл" и China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation, CNODC). Казахстанско-китайский трубопровод занимается транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам Кенкияк - Кумколь (протяженность 794,26 км) и Атасу - Алашанькоу (965,1 км) с месторождений на западе Казахстана в Китай, а также осуществляет транзит российской нефти по участку Атасу - Алашанькоу.

АО "КазТрансОйл" входит в группу компаний "КазМунайГаз". Располагает сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,2 тысячи км и оказывает операторские услуги по обслуживанию трубопроводов сторонних организаций.

