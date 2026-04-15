Поиск

"Абрау-Дюрсо" выходит на рынок игристого чая

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в России, в рамках диверсификации бизнеса запускает новый продукт в сегменте безалкогольных напитков - игристый чай.

Как считают в ГК, он станет альтернативой безалкогольному вину в картах премиальных ресторанов.

"Игристый чай - новое направление в мире напитков с собственным стилем и структурой вкуса. Его гастрономический потенциал открывает широкие возможности для фудпейринга. Для старта нами выбран премиальный канал HoReCa - именно в нем рождаются самые актуальные тренды индустрии", - заявил директор по маркетингу "Абрау-Дюрсо" Василий Дмитриев.

Главная амбиция проекта - сделать компанию драйвером сегмента в России и задать ориентир для развития этой категории.

Как сообщил Дмитриев "Интерфаксу", до конца 2026 года "Абрау-Дюрсо" планирует продать 50 тысяч бутылок игристого чая. "Направление безалкогольных напитков в нашей стране стремительно развивается, и основываясь на росте категорий безалкогольного вина в России и игристых чаев на европейском рынке, мы высоко оцениваем перспективы новинки. По нашей оценке, к 2030 году общий объем рынка игристого чая может составить более 1 млрд рублей", - сказал он.

Согласно пресс-релизу, продажи новинки начнутся в апреле 2026 года, стоимость формата 0,75 литра в Ателье вина "Абрау-Дюрсо" в Москве составит 1 тыс. 499 рублей. Для удобства сомелье коллекция также доступна в формате 0,375 литра.

В ГК "Абрау-Дюрсо" входит пять производственных активов: три в Краснодарском крае (винодельня "Абрау-Дюрсо", производственная площадка "Лоза", винодельня "Юбилейная") и два в Ростовской области ("Миллеровский винзавод" и "Винодельня Ведерниковъ").

В 2024 году компания реализовала 66 862 000 бутылок продукции, в том числе 66 063 000 собственного производства. Оба показателя на 18% больше, чем в 2023 году. Выручка в 2024 году составила 15,798 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2023 году (12,525 млрд рублей).

Показатели за 2025 год группа пока не раскрывала.

Абрау-Дюрсо Краснодарский край Василий Дмитриев Ростовская область Винодельня Ведерниковъ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд попросили передать государству 56 объектов имущества экс-начальника Московской областной таможни

Банк России отметил продолжающееся уменьшение ценового давления

Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

 Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

Опрошенные ЦБ РФ аналитики улучшили ожидания по курсу рубля

Акционеры ВТБ одобрили конвертацию "префов" в обыкновенные акции

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

 Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

 Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

Правительство РФ подготовило меры по обеспечению устойчивости бюджета

Сбер внедрил возможность покупки цифровых финансовых активов в приложении банка

 Сбер внедрил возможность покупки цифровых финансовых активов в приложении банка

Юань упал ниже 11 рублей впервые с 18 февраля

 Юань упал ниже 11 рублей впервые с 18 февраля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1682 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9009 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 154 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов