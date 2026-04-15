"Абрау-Дюрсо" выходит на рынок игристого чая

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в России, в рамках диверсификации бизнеса запускает новый продукт в сегменте безалкогольных напитков - игристый чай.

Как считают в ГК, он станет альтернативой безалкогольному вину в картах премиальных ресторанов.

"Игристый чай - новое направление в мире напитков с собственным стилем и структурой вкуса. Его гастрономический потенциал открывает широкие возможности для фудпейринга. Для старта нами выбран премиальный канал HoReCa - именно в нем рождаются самые актуальные тренды индустрии", - заявил директор по маркетингу "Абрау-Дюрсо" Василий Дмитриев.

Главная амбиция проекта - сделать компанию драйвером сегмента в России и задать ориентир для развития этой категории.

Как сообщил Дмитриев "Интерфаксу", до конца 2026 года "Абрау-Дюрсо" планирует продать 50 тысяч бутылок игристого чая. "Направление безалкогольных напитков в нашей стране стремительно развивается, и основываясь на росте категорий безалкогольного вина в России и игристых чаев на европейском рынке, мы высоко оцениваем перспективы новинки. По нашей оценке, к 2030 году общий объем рынка игристого чая может составить более 1 млрд рублей", - сказал он.

Согласно пресс-релизу, продажи новинки начнутся в апреле 2026 года, стоимость формата 0,75 литра в Ателье вина "Абрау-Дюрсо" в Москве составит 1 тыс. 499 рублей. Для удобства сомелье коллекция также доступна в формате 0,375 литра.

В ГК "Абрау-Дюрсо" входит пять производственных активов: три в Краснодарском крае (винодельня "Абрау-Дюрсо", производственная площадка "Лоза", винодельня "Юбилейная") и два в Ростовской области ("Миллеровский винзавод" и "Винодельня Ведерниковъ").

В 2024 году компания реализовала 66 862 000 бутылок продукции, в том числе 66 063 000 собственного производства. Оба показателя на 18% больше, чем в 2023 году. Выручка в 2024 году составила 15,798 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2023 году (12,525 млрд рублей).

Показатели за 2025 год группа пока не раскрывала.