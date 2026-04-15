Индекс МосБиржи превысил 2740 пунктов на фоне смешанных сигналов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду вырос в рамках коррекции по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и товарно-сырьевых рынков, подросшей нефти (июньский фьючерс на Brent подорожал к $96 за баррель) в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном.

Также поддержку покупателям оказали ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Банка России в апреле.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 2740,45 пункта, индекс РТС вырос на 1,3% до 1147,48 пункта; лидировали в росте котировки АФК "Система" (+2,7%), "Яндекса" (+2,5%), Совкомбанка (+2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 16 апреля, составил 75,2346 рубля (-61,86 копейки).

