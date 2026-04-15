Банк России прогнозирует сбор зерна в стране в 2026 году на уровне прошлогоднего

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Банк России оценивает сбор зерна в 2026 году на уровне 2025 года (141,2 млн тонн).

"По оценкам ГУ Банка России, урожай зерна сохранится вблизи уровня прошлого года и превысит средний показатель за 10 лет", - говорится в докладе "Региональная экономика".

ЦБ отмечает, что при сохранении благоприятных агроклиматических условий урожай зерна может превысить прошлогодний.

"Однако риски сохраняются. Как результат, прогнозы отраслевых экспертов разнятся от 135,6 млн до 141,5 млн тонн, в том числе 87,6-91 млн тонн пшеницы", - говорится в докладе.

Урожай других сельхозкультур также оценивается "вблизи уровня прошлого года".

По данным опросов ГУ Банка России, расходы аграриев на проведение весенней посевной кампании выросли по основным сельскохозяйственным культурам. Это прежде всего связано с удорожанием основных компонентов себестоимости: семян, удобрений, средств защиты растений, топлива, техники и комплектующих.

Посевная кампания в стране началась раньше среднемноголетних сроков. Сев яровых идет на юге, в ряде регионов Центральной России, Северо-Запада и Дальнего Востока. Его площадь планируется больше прошлогодней. Ожидается рост посевов пшеницы, ячменя, кукурузы, гречихи и основных масличных культур. Посевные площади под сахарной свеклой, картофелем и овощами останутся вблизи уровней прошлого года.

Как отмечается в докладе, по мере поступления на рынок нового урожая проинфляционное давление будет ослабевать. По данным мониторинга предприятий, ожидания роста цен на продукцию растениеводства в апреле 2026 года на ближайшие три месяца снизились. Сохранение благоприятных погодных условий будет способствовать замедлению роста продовольственных цен в течение года.

