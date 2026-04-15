Ряд лесопереработчиков СЗФО приостановили поставки на Ближний Восток из-за войны

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Конфликт на Ближнем Востоке вынудил некоторые лесоперерабатывающие предприятия Северо-Западного федерального округа отказаться от поставок в ближневосточном направлении и искать альтернативные маршруты, сообщил Банк России в докладе "Региональная экономика".

"Негативное влияние на экспорт продукции деревообработки в настоящее время оказывают сложности с логистикой из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ряд производителей макрорегиона сообщили о приостановке поставок в данном направлении, а также об увеличении транспортных издержек в целом, - говорится в докладе. - В этих условиях компании планируют переориентировать поставки готовой продукции на другие доступные направления".

В целом, по данным Банка России, лесопереработчики СЗФО в начале 2026 года чувствовали себя лучше, чем отрасль в среднем по стране: "выпуск продукции деревообработки в макрорегионе увеличился, в отличие от динамики в целом по стране, в том числе за счет расширения ассортимента".

Однако, спрос на продукцию отрасли в целом оставался сдержанным, указывает ЦБ со ссылкой на данные предприятий.

"В ожидании восстановления спроса представители отрасли продолжали разработку инновационных продуктов. Так, петербургское предприятие открыло первое в стране производство специальной ламинированной фанеры увеличенной толщины - для изготовления оборудования. Завод в Вологодской области наладил серийное производство фанеры с разметочной сеткой, востребованной в строительстве и транспортной сфере", - говорится в докладе.

"В отрасли также продолжались модернизация и импортозамещение оборудования. Например, предприятие в Карелии, выпускающее деревянные балки для строительной отрасли, завершило обновление станков и готовится к установке на конвейеры роботизированного оборудования. Архангельский лесопильный комплекс заменил критически важные компоненты зарубежного лесопильного оборудования на отечественные аналоги", - отмечается в нем.