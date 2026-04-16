Рубль на "Мосбирже" слегка дешевеет к юаню в ожидании новых драйверов к росту

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" в четверг рубль немного дешевеет к юаню после сильного укрепления в предыдущие дни и в ожидании новых драйверов к росту.

За первую минуту торгов юань подорожал на 1,4 копейки до 11,075 рубля. При этом юань оказался на 4,16 копейки дороже действующего официального курса.

Предложение иностранной валюты все же по-прежнему превалирует над спросом из-за увеличения экспорта благодаря сильно подорожавшей нефти, а также относительной слабости импорта. Поэтому вряд ли стоит ожидать сохранения высоких темпов восстановления пары CNY/RUB, показанных в среду. Однако она все же способна попытаться в ближайшие сессии закрыть нисходящий гэп 11,18-11,21 рубля за юань, образовавшийся на старте понедельника", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг, участники рынка ждут новостей о переговорах по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

К 10:06 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,85%, до $95,75 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,77%, до $91,98 за баррель.

"Аль-Джазира" 15 апреля сообщила о прибытии в Тегеран пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров. AP сообщило, что посредники ищут способы продлить вскоре истекающее перемирие между США и Ираном.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились. Минэнерго страны сообщило об их сокращении на 913 тысяч баррелей, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали увеличения на 200 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 апреля, упали на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина и дистиллятов на 2,1 млн баррелей и 2,4 млн баррелей соответственно.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, уменьшились на 1,73 млн баррелей.

