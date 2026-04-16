ФАС рекомендовала применять российские индикаторы в ценообразовании на товары нефтехимии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила производителям нефтехимической продукции письмо с призывом не допускать необоснованный рост цен на внутреннем рынке. Рекомендуется, в частности, при формировании цен на продукты нефтехимии использовать не зарубежные показатели, а уже сформированные российские биржевые и внебиржевые индикаторы.

"Привязка к зарубежным ценовым показателям может повлечь увеличение себестоимости продукции как для потребителей, которые используют сырье в своей производственной деятельности, так и для граждан, являющихся конечными потребителями товаров", - говорится в сообщении.

В случае отсутствия сформированных российских индикаторов ФАС предлагает производителям рассмотреть вопрос о реализации такой продукции на бирже. В будущем это позволит сформировать отечественные индикаторы и применять их в ценообразовании.

Отмечается, что рекомендации направлены на недопущение необоснованного повышения цен в таких отраслях как строительство, ЖКХ и сельское хозяйство.