"Росатом" планирует залить первый бетон на Приморской АЭС в конце 2027 года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Начало основного строительства Приморской АЭС на Дальнем Востоке запланировано на конец 2027 года. Об этом сообщил первый замглавы концерна "Росэнергоатом" Александр Хвалько на совещании на тему развития электроэнергетики в ДФО, проходящем в Совете Федерации.

"В декабре 2027 года – начало работ основного периода, планируем первый бетон", - отметил он.

По словам Хвалько, осенью начались проектно-изыскательские работы на площадке. Инженерные изыскания уже выполнены в полном объеме, уточнил он. В конце марта компания подала заявку местным властям на земельный участок под работы, а также материалы для обоснования лицензии. До конца года ей нужно заключить договор аренды участка, общественные слушания были проведены "достаточно успешно".

"Апрель-май – заключение договора генподряда на выполнение СМР (строительно-монтажных работ - ИФ), в сентябре этого года должна быть разработка проектной документации, выполнение первоочередных строительных и монтажных работ", - рассказал он о статусе работ на площадке.

Сооружение Приморской АЭС запланировано для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке. Предполагается, что первый блок станции введут в 2033 году, второй - в 2035 году.

В кабмин внесен список компаний с госучастием, которые должны будут провести IPO

Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

 Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

 Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

Силуанов заявил, что валютные операции в рамках бюджетного правила могут возобновить до июля

Набиуллина отметила, что ЦБ не стремится любой ценой достичь цели по инфляции в 4%

 Набиуллина отметила, что ЦБ не стремится любой ценой достичь цели по инфляции в 4%

Контактная сеть повреждена на ж/д станции Туапсе

CENTCOM сообщил о перехвате на Ближнем Востоке уже 10 связанных с Ираном судов

Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

 Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

Банк России прогнозирует снижение проинфляционного давления со стороны рынка труда

CFTC проверит сделки на нефтяном рынке, совершенные накануне важных заявлений Трампа

 CFTC проверит сделки на нефтяном рынке, совершенные накануне важных заявлений Трампа
