"Росатом" планирует залить первый бетон на Приморской АЭС в конце 2027 года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Начало основного строительства Приморской АЭС на Дальнем Востоке запланировано на конец 2027 года. Об этом сообщил первый замглавы концерна "Росэнергоатом" Александр Хвалько на совещании на тему развития электроэнергетики в ДФО, проходящем в Совете Федерации.

"В декабре 2027 года – начало работ основного периода, планируем первый бетон", - отметил он.

По словам Хвалько, осенью начались проектно-изыскательские работы на площадке. Инженерные изыскания уже выполнены в полном объеме, уточнил он. В конце марта компания подала заявку местным властям на земельный участок под работы, а также материалы для обоснования лицензии. До конца года ей нужно заключить договор аренды участка, общественные слушания были проведены "достаточно успешно".

"Апрель-май – заключение договора генподряда на выполнение СМР (строительно-монтажных работ - ИФ), в сентябре этого года должна быть разработка проектной документации, выполнение первоочередных строительных и монтажных работ", - рассказал он о статусе работ на площадке.

Сооружение Приморской АЭС запланировано для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке. Предполагается, что первый блок станции введут в 2033 году, второй - в 2035 году.