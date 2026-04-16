Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке

Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Нефть Brent прибавляет в цене более 3% на торгах в четверг на фоне новых сообщений относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил на пресс-конференции в четверг, что Штаты располагают всеми необходимыми силами для возобновления боевых действий, если Иран не согласится на сделку с Вашингтоном.

Хегсет сказал также, что блокада иранских портов со стороны США будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не прекратит угрожать судоходству.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 по Москве составила $97,88 за баррель, что на $2,94 (3,1%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,11 (2,31%), до $93,4 за баррель.

Участники рынка ждут возобновления переговоров США и Ирана. Накануне телеканал "Аль-Джазира" сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров.

Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта, который продолжается уже седьмую неделю. Иран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив.

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки. Аналитик Barclays Лидия Рейнфорт оценивает потери поставок более чем в 10 млн б/с.

Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке

 Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке

Международные резервы РФ с 3 по 10 апреля увеличились на $7,3 млрд

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

 Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

 Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два

Силуанов сказал, что снижать цену отсечения в бюджетном правиле в 2026 году не нужно

В кабмин внесен список компаний с госучастием, которые должны будут провести IPO

Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

 Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

 Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

Силуанов заявил, что валютные операции в рамках бюджетного правила могут возобновить до июля
