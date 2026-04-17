Поиск

Правительство рассмотрит возможность продления квот на экспорт отдельных видов удобрений

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не исключает продления квот на экспорт отдельных видов удобрений.

"Правительством рассматривается возможность продления квот на экспорт отдельных видов удобрений", - сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по подготовке и проведению весенне-полевых работ, которое он провел в Волгоградской области.

По его словам, в ходе весенне-посевной кампании важно сохранить доступность минеральных удобрений. "Отмечу, что цены на эту продукцию на внутреннем рынке остаются стабильны. Динамика закупок положительная. План приобретения удобрений, рассчитанный до конца мая, уже исполнен практически на 90%", - сказал он.

Патрушев сообщил, что полевые работы в настоящее время ведут аграрии почти половины регионов РФ, засеяно 2,7 млн га. "Сейчас в поля уже вышли аграрии практически половины субъектов Российской Федерации. Подкормка затронула свыше 12 млн га озимых, яровой сев проведен на площади 2,7 млн га. Важно, чтобы темпы работ не снижались, а аграрии были полноценно обеспечены необходимыми ресурсами", - заявил он.

Патрушев напомнил, что посевная площадь в этом году должна составить 83 млн га, в том числе около 20 млн га - посевы озимых. "Итоги недавнего мониторинга подтвердили, что в нормальном состоянии находятся 97% посевов. Это лучше средних значений за последние пять лет, - сказал он. - Площадь под яровыми культурами составит порядка 56 млн га. В том числе почти на 700 тыс. га увеличиваются посевы зерновых культур, на 300 тыс. га – площади под масличными".

Вице-премьер поручил руководителям регионов следить за ходом сезонных полевых работ.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

