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"Интерфакс" и "Яндекс" объединяют усилия для развития цифровых бизнес-решений

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и "Яндекс" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых продуктов и решений.

В числе ключевых направлений совместной работы стороны называют управление корпоративными и комплаенс-рисками, развитие доступности бизнес-среды для ускорения и упрощения поиска и привлечения новых деловых партнеров, а также интеграцию передовых технологий искусственного интеллекта в бизнес-сервисы.

Компании, в частности, планируют интегрировать цифровые сервисы "Интерфакса", включая аналитическую систему "СПАРК", в платформы "Яндекса". Это позволит предпринимателям и корпорациям работать бесшовно, объединив доступ к аналитическим инструментам и ИИ-решениям в единой экосистеме, оперативно проводить проверку контрагентов, оценку потенциальных угроз и своевременно реагировать на изменения бизнес-рисков с помощью данных СПАРК и аналитических алгоритмов, расширять деловые связи - находить новых партнеров на основе интеллектуального анализа рынка и профилей компаний.

"Сотрудничество с "Яндексом" - важный шаг в развитии наших цифровых решений. Интеграция с ИИ-продуктами и платформами "Яндекса" позволит сделать наши сервисы по управлению корпоративными рисками и бизнесом еще более доступными и эффективными. Объединение экспертизы "Интерфакса" в области бизнес-информации и аналитики с технологическими возможностями "Яндекса" откроет новые возможности для роста и цифровизации наших клиентов", - отметил заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Роман Мельник.

"Наша цель - создавать целостную систему из инструментов, которыми можно пользоваться бесшовно как единой инфраструктурой. В этом контексте интеграция со СПАРКом - закономерный шаг в развитии сервисов для бизнеса. Благодаря интеграции компании смогут органично внедрять ИИ в уже сложившийся рабочий процесс. При этом им не придется отказываться от привычных инструментов или кардинально перестраивать работу", - подчеркнул директор по работе с органами государственной власти компании Яндекс Александр Болховитянов.

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