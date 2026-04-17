Выравнивание условий для крупного бизнеса и МСП названо среди приоритетов Минэкономразвития

Решетников назвал выравнивание условий работы крупного бизнеса и МСП

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Крупные корпорации при взаимодействии с малыми и средними предприятиями выстраивают неравные отношении, эту ситуацию необходимо исправлять, заявил министр экономического развития Максим Решетников на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" во Всеволожске.

"Второе направление (помимо повышения производительности - ИФ), которое мы для себя видим тоже как приоритет, это выравнять отношения малого бизнеса и крупных наших структур", - сказал он.

"Это касается крупных корпораций, те же самые закупки по 223 закону (закон о закупках госкомпаниями и госкорпорациями - ИФ). Мы возобновили работу штаба, такой постоянный мониторинг. Честно говоря, несколько лет мы по этому вопросу "не заглублялись". Проанализировали сейчас практику наших корпораций, как они относятся к малому бизнесу, как выстроена договорная база, какие у них практики закупок, как они в том числе и к платежам относятся, к отсрочкам платежей, какие у них штрафные санкции и так далее. И, конечно, увидели, что за это время, скажем так, очень неравные условия. То есть от малого бизнеса очень многого ждут, очень сильная штрафная система, но сами на себя эти обязательства брать не готовы. Ни по оплате, ни по срокам оплаты, ни по другим моментам. Поэтому, очевидно, эту ситуацию надо выравнивать", - заявил Решетников.

"Другой здесь пример - это наша платформенная экономика. Появились мощные платформы. С одной стороны - отлично, здорово, появился канал связи, куда достаточно просто любой новый предприниматель может попасть. Огромные рынки: столичные рынки, зарубежные рынки из любого региона. Мощная система логистики, которая позволяет действительно это все делать значительно быстрее и проще. Но, с другой стороны, там те же самые вопросы. Вопросы срока возврата денег, вопросы вообще возврата товаров, возврата товаров надлежащего качества, вопросы продвижения карточек, вопросы конкуренции, вопросы контрафакта, в том числе на платформах, - и так далее. То есть такой очень здоровый пласт вопросов", - отметил он.

По его словам, действует постоянная рабочая группа, в том числе и с платформами, и "все эти вопросы тоже надо решать, надо решать вместе с предпринимателями, понимая, что работает, что не работает".

"Конечно, здесь задача регионов, задача центров "Мой бизнес" быть такими вот собирателями всех, с одной стороны, проблем, а с другой стороны - всех решений и постоянной коммуникации с бизнесом", - заявил министр.