Трамп намерен сохранить морскую блокаду Ирана до урегулирования конфликта с ним

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американская блокада Ормузского пролива, затрагивающая Иран, продолжится до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован.

"Морская блокада в отношении Ирана продолжит действовать в полную силу до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%", - написал он в социальной сети Truth Social в пятницу.

Президент подчеркнул, что такого соглашения, вероятно, удастся достичь в скором времени, так как "большинство аспектов уже обговорены".

Ранее в Иране заявили, что, со своей стороны, открывают Ормузский пролив.