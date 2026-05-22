Золото дешевеет на "ястребиных" заявлениях Уоллера

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Цены на драгметаллы снижаются в пятницу на сигналах члена совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофера Уоллера о готовности поддержать повышение ставки.

К 18:47 по Москве июньские фьючерсы на золото дешевели на бирже Comex на 0,5%, до $4518 за унцию.

Фьючерсы на серебро дешевели к этому времени на 0,8%, до $76,12 за унцию, на платину - на 1,6%, до $1933 за унцию.

Уоллер поддержал отказ Федрезерва от сигнала о том, что следующим шагом регулятора будет скорее снижение базовой ставки, чем ее повышение.

"Инфляция движется не туда, куда надо, - сказал он, выступая на мероприятии во Франкфурте. - Основываясь на последних данных, я бы отказался от таких "мягких" формулировок в заявлении о ДКП, чтобы четко дать понять, что снижение ставки в будущем не более вероятно, чем ее повышение".

"Если я сочту, что инфляционные ожидания начинают расти, я без колебаний поддержку повышение целевого диапазона ключевой ставки, - сказал Уоллер. - Но в настоящий момент такая мера преждевременна. Сейчас лучше подождать и понаблюдать за тем, как меняется ход конфликта и динамика данных".

Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ключевой ставки в США на 25 базисных пунктов до конца года в 42,7%, двух - в 20,4%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, 32,2%.