Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива

Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил благодарность Ирану за разблокировку Ормузского пролива.

"Иран только что объявил, что пролив Ирана полностью открыт и готов к проходу судов в полной мере. Спасибо!" - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social, имея в виду Ормузский пролив.

Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий на период действия перемирия.

Накануне Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступило в силу в ночь на пятницу.

Хроника 28 февраля – 17 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран Ливан США Ормузский пролив
Трамп заявил, что Иран передаст США обогащенный уран в рамках будущего соглашения

В ЕС пока не наблюдают нехватки авиатоплива, но признают напряженность на рынке

Brent подешевела ниже $91 за баррель

Иран разблокировал Ормузский пролив

Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

В ливанской армии заявили о нарушении Израилем перемирия

В ряде стран полагают, что у США и Ирана может уйти полгода на заключение соглашения

