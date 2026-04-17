Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил благодарность Ирану за разблокировку Ормузского пролива.

"Иран только что объявил, что пролив Ирана полностью открыт и готов к проходу судов в полной мере. Спасибо!" - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social, имея в виду Ормузский пролив.

Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий на период действия перемирия.

Накануне Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступило в силу в ночь на пятницу.