Нефть дорожает на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут днем в понедельник на фоне нового витка эскалации в ближневосточном конфликте.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:17 по московскому времени торгуются по $95,22 за баррель, с повышением на $4,84 (на 5,36%) от уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $5,18 (на 6,27%), до $87,77 за баррель.

Оба сорта подешевели более чем на 9% в пятницу после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива продолжится до заключения соглашения с Ираном по спорным вопросам.

В субботу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что вновь закрыл Ормузский пролив.

В воскресенье стало известно, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. В тот же день Трамп вновь заявил о готовности США нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.

Между тем иранские СМИ сообщили, что Тегеран отказывается от нового раунда переговоров с Белым домом, объясняя это завышенными требованиями американской стороны, нереалистичными ожиданиями, постоянной сменой переговорной позиции и продолжающейся морской блокадой Ирана.