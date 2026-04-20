Brent подорожала до $95,62 за баррель

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать вечером в понедельник, инвесторы следят за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования ближневосточного конфликта на фоне противоречивых заявлений его сторон.

К 18:17 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $5,24 (на 5,8%) до $95,62 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $4,6 (на 5,57%), до $87,19 за баррель.

Оба сорта в пятницу подешевели более чем на 9% на фоне надежд на скорое завершение войны на Ближнем Востоке и заявления иранских властей об открытии Ормузского пролива для гражданских судов.

Это решение было отменено иранской стороной после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не заключит с Вашингтоном соглашения по спорным вопросам.

19 апреля стало известно, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. В тот же день Трамп вновь объявил о готовности США нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если сделка по урегулированию конфликта не состоится.

"События на Ближнем Востоке вновь провоцируют резкие колебания цен на нефть, - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон. - То, что казалось деэскалацией, быстро становится новым витком эскалации".

Президент США 20 апреля предположил, что соглашение с Ираном может быть подписано еще до конца дня. "Сделка будет подписана сегодня вечером", - сказал он.

Изданию New York Post Трамп сказал, что делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже летит в Исламабад для переговоров с Тегераном.

"Аль-Джазира" сообщила, что власти Пакистана готовятся к визиту переговорных делегаций, тогда как представитель иранского МИД заявил, что власти его страны пока не планируют участвовать в переговорах с Вашингтоном. Ранее иранские СМИ сообщали, что Тегеран отказывается от нового раунда консультаций с Белым домом из-за завышенных требований и нереалистичных ожиданий американской стороны, постоянной смены ее переговорной позиции и продолжающейся морской блокады Ирана.

