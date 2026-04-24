Brent подешевела до $104 за баррель

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали снижаться днем в пятницу на сигналах о возможном возобновлении мирных переговоров между США и Ираном.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:37 по Москве снизилась на $1,07 (1,02%), до $104 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,51 (1,58%), до $94,34 за баррель.

По итогам предыдущей сессии обе эталонные марки выросли в цене на 3,1% на сообщении иранского агентства "Мехр" о том, что в некоторых районах Тегерана в четверг открывала огонь система противовоздушной обороны. Причины инцидента не уточняются. Такие сообщения усилили опасения дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта, в то время как Ормузский пролив остается фактически закрытым для движения судов.

Тем временем пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники сообщил, что делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, как ожидается, прибудет в пятницу вечером в Исламабад для возобновления переговоров с США. По данным телеканала, в пакистанской столице уже находятся американские специалисты по логистике и вопросам безопасности, которые отвечают за подготовку к возможному прибытию американской делегации.

Официальных комментариев США и Ирана по возможному возобновлению переговоров пока не поступало.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется "соглашение, которое будет действовать вечно", и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Brent WTI США Иран
